彰化平和國小合唱團補助縮水 籌款赴日圓夢

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰市平和國小毛毛蟲合唱團前往嘉義市參加全國師生鄉土歌謠比賽原民語系組別，獲補助金額因總預算刪減縮水，只能當天來回；合唱團7月將前往東京參賽，盼外界捐款助孩子圓夢。

民主進步黨彰化縣議員楊子賢今天接受中央社記者電訪時說，彰化市平和國小毛毛蟲合唱團曾連3年獲得彰化縣合唱冠軍，代表彰化參加全國決賽。

楊子賢指出，合唱團參加的是全國師生鄉土歌謠比賽「原民語系」組別，原住民族委員會長期透過比賽編列補助預算，鼓勵孩子學習原住民族語，傳唱傳統歌謠，今年原民會原本編列新台幣1300萬元，分別支應民國113學年度全國決賽經費及114學年度初賽及賽前訓練補助。

楊子賢說，因立法院刪減相關預算，原本預算1300萬元變成400萬元，只能補助參加決賽經費；去年各校平均可獲得9萬5000元補助，今年像平和國小這類非原民學校，補助金額只剩約3萬5000元，原本參賽2天1夜的行程，只能當天來回。

楊子賢指出，原民會補助初衷是希望推廣族語文化，平和國小雖非原民學校，卻致力推廣原民語言文化，並將原民語演唱作為合唱團核心特色，成績早已獲得肯定；教育需要延續性，夢想才能生根發芽，預算刪減攪亂孩子們啟程的節奏，不過合唱團未受影響，除將參加全國比賽外，7月將前往東京，在國際舞台唱出台灣聲音。

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平和國小校長張鴻章接受中央社記者電訪時說明，因補助縮水，原本2天1夜行程，只能刪除校外教學的部分，當天來回前往嘉義市參賽，但合唱團接下來的計劃不變，仍會參加7月在東京舉辦的國際合唱比賽。

張鴻章說，前往東京參加合唱比賽經費約需200萬元，除靠家長會幫忙外，學校也開始對外募款，盼社會各界協助讓孩子圓夢。（編輯：吳素柔）1140408