台中大里住宅火警 母女3人葬生火窟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市大里區中興路一處住宅，今天凌晨零時10分發生火警，消防人員將火勢撲撇後，在3樓房間內發現母女3人（5、7歲及26歲）屍體，已死亡未送醫，肇事原因等待調查。

台中市消防局今天凌晨接獲報案，大里區中興路一處住宅發生火警，派遣第三大隊與轄區仁化分隊等共計7個單位，出動各式消防車21輛、消防人員48名，立刻前往現場救援。

消防人員發現，現場為2樓加強磚造、3樓鐵皮加蓋建築物，3樓有火煙竄出，火勢在30分鐘內控制，零時40分撲滅。燃燒家具及雜物，燃燒面積約40平方公尺。

透過 Google News 追蹤中央社

消防人員後在3樓房間內發現3名女性民眾，分別為5歲、7歲及26歲，3人為母女關係，現場都已無呼吸心跳、未送醫。據了解，起火的住宅前方是神明廳，母女3人則住在神明廳後側的房間，3人疑似睡夢中來不及逃生。

警方初步調查，屋主為女子的男友。男友因晚間外出訪友當時並不在家。目前警方鑑識小組也入內蒐證，同時報請檢方相驗，後續起火原因，有待消防局火調科調查釐清。（編輯：蔡佳敏）1140415