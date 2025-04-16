高雄燒肉店疑食物中毒 衛生局稽查令停業2天

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄某連鎖日式燒肉店疑發生食物中毒，高市衛生局接獲2家醫院通報共4人出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，現場稽查發現數項管理缺失，已責令業者停業2天，待複查合格後才能營業。

一名網友在網路上表示，自己在12日到高市這家日式燒肉店高美店用餐，用餐的8名大人在13日凌晨到14日出現嘔吐、腹瀉和發燒等症狀，就醫診斷後是急性腸胃炎。

後續也有幾名同樣到該餐廳用餐的網友留言表示，自己和家人出現上吐下瀉和發燒等症狀。

衛生局今天透過文字訊息回應，14、15日連續接獲2家醫院通報各有2人，在12日至該餐廳用餐後出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道症狀，截至今天已累計就醫4人，就醫後均已返家休息。

衛生局說明，獲報後15日派員現場稽查，已針對8件可疑食材（舒肥雞生菜沙拉、鰹魚生菜沙拉、燻鮭魚捲壽司、涼拌青木瓜絲、涼拌洋蔥、鮭魚生魚片、食用冰塊、生菜洗滌水）及環境進行採檢，另送檢餐廳廚工及就醫民眾人體檢體共11件，感染病原採檢後現正釐清中。

衛生局指出，現場稽查發現生菜洗滌區洗碗檯牆面發霉髒污、冷凍櫃結霜且臨近冰箱壓縮機灰塵堆積、部分冷藏冷凍庫溫度冷度不足、排水系統地面濕滑、炸物熟食未覆蓋、部分冰箱冷藏食材未覆蓋、部分木質櫥櫃及醋飯桶容器發霉、部分分裝調味料未標示分裝日期或效期且外盒髒污、冰箱內有客人暫寄飲品等管理缺失。

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衛生局表示，該店有委託合格病媒業者定期清消，為落實食安風險管理及損害控管預防性措施，已責令業者停業2天，相關缺失須在今天改善完竣，待複查合格後才能營業。屆期未改善可依法裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。（編輯：黃名璽）1140416