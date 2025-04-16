議員指修路樹粗暴恐危鷺鷥 基市允未來避開繁殖期

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市府近日修剪田寮河畔路樹，遭議員指過程粗暴，大砍樹幹恐導致鷺鷥雛鳥傷亡。市府表示，未來會提前作業避開繁殖期，降低對鷺鷥影響，原定修剪5棵，也將保留1棵作為對照。

民進黨基隆市議員張之豪今天指出，市政府粗暴砍樹拆散鷺鷥家庭，且動保所能否養活雛鳥仍是大問題，恐因人為干擾導致雛鳥死亡，且動保所收走的蛋也必死無疑。

他認為，修剪路樹前應向市民清楚說明，並事先與野鳥學會等專家溝通討論移除計畫，並妥善轉移棲息地，甚至可側拍過程，作為生態環境教育使用。

民進黨基隆市議員陳宜表示，基隆獨有的海港看黑鳶、田寮河賞鷺鷥風景，市府卻粗暴在田寮河畔鋸路樹，她目睹鳥蛋掉落破裂流出蛋黃，雛鳥奄奄一息，頓時心中感到悲傷，希望市府減少修剪範圍，將重點放在擋住路燈照射範圍，而非人為恣意破壞生態。

基隆市動物保護防疫所所長陳柏廷表示，4月至10月是鷺鷥科築巢繁殖期，依以往經驗鳥糞量相當驚人，經會同公園科會勘後，因路口人潮密集，鷺鷥可能會因此較為緊張，影響育雛率，因此決定修剪美猴橋、金雞橋兩端路口5棵路樹。

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陳柏廷指出，並非要全面趕盡殺絕，而是希望能將鷺鷥引導往路口與路口間路段築巢，會勘時也決定修剪路樹時，一旦發現蛋或雛鳥，務必小心取下交由動保所飼養至亞成鳥後，視鳥類活動力野放回田寮河畔，截至今天中午，已撿起逾40顆蛋及約20隻雛鳥。

陳柏廷說，原定在美猴橋、金雞橋兩端路口共修剪5棵路樹，經討論後，將保留1棵路樹作為對照組，以便評估修剪前後的差異。未來也會提前修剪路樹，盡量避開鷺鷥繁殖期，降低受影響程度。（編輯：李錫璋）1140416