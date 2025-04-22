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賣假提款卡給詐團 失聯移工遭擄獲救後也被起訴

2025/4/22 15:24
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）越南籍阮姓失聯移工向其他詐團販售人頭提款卡，因部分無法使用遭擄走並向阮妻勒贖，檢方拘提詐團後阮男獲救，但因涉及詐欺等罪加上為失聯移工，今天依共犯詐欺取財罪嫌起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿，阮姓男子為失聯移工，他參加越南籍、印尼籍人士所屬詐欺集團，負責轉交人頭帳戶提款卡，期間還詐欺3名台灣人，得款新台幣30萬8000元。

蕭男等其他詐欺集團人員向阮男購買人頭提款卡，但因有部分提款卡無法使用，蕭男等5人今年1月在烏日區強擄阮男到宜蘭地區拘禁以棍棒毆打，向在越南的阮妻勒贖32億越南盾，更揚言如有不從，將會殺害或把阮男送到柬埔寨等。阮妻最後交付3億越南盾贖金。

檢察官1月9日指揮專案小組，將蕭男等5人拘提到案，阮男終於獲救。檢察官訊問後，認定蕭男等5人擄人勒贖罪嫌重大且，事實足認為有湮滅證據、勾串，向法院聲請羈押禁見獲准，起訴時仍在押。

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阮男雖為被害人，但他涉犯加重詐欺取財等罪且為逾期居留移工，不予羈押則將遭強制驅逐出國，不利後續偵查、審理、執行，也有害台灣被害人日後求償權益，聲請羈押禁見獲准。

檢察官審酌蕭男等5人所涉為擄人勒贖之重罪，手段殘忍，依刑法擄人勒贖等罪嫌，建請法院量處適當之刑。阮男導致被害人財產損害並未和解，加上他為外籍人士增加查緝困難，依照共犯詐欺取財等罪嫌起訴，建請法院就各犯嫌均論處有期徒刑1年3月以上之刑。（編輯：張銘坤）1140422

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