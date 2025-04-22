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地球日苗栗淨灘 林保署偕在地清出逾百公斤海廢

2025/4/22 17:10（4/22 17:21 更新）
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4月22日是世界地球日，林業及自然保育署新竹分署結合苗栗縣通霄鎮新埔國小、新埔社區發展協會，號召百餘名師生及居民合力淨灘。（林業及自然保育署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月22日
4月22日是世界地球日，林業及自然保育署新竹分署結合苗栗縣通霄鎮新埔國小、新埔社區發展協會，號召百餘名師生及居民合力淨灘。（林業及自然保育署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月22日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）林保署新竹分署在世界地球日的今天結合苗栗縣通霄鎮新埔國小、新埔社區發展協會，號召百餘名師生及居民淨灘，清出百餘公斤海洋廢棄物，維護保安林生態環境景觀。

每年4月22日是世界地球日，農業部林業及自然保育署新竹分署表示，響應行政院「向海致敬」海岸環境維護政策，攜手社區、學校上午在苗栗縣通霄鎮雲天段外埔海堤舉辦淨灘活動，約有160名社區居民及新埔國小師生參與，維護編號1341飛砂防止保安林。

新竹分署指出，參與人員手持垃圾袋、夾子與手套，沿著外埔海堤展開大規模清理行動，過程中發現海灘常見的垃圾包括寶特瓶、塑膠袋、廢棄漁網、吸管等，這些塑膠製品不僅影響海洋生物生存，也對整體海岸防風林整體生態環境造成嚴重威脅。經過約3小時努力，清除約120公斤的廢棄物。

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新埔國小校長王慶華告訴中央社記者，學校離海很近，向來著重海洋環境教育，這次擴大到社區一起參與，成效會更顯著；學生們在活動結束後儘管汗流浹背，卻也深刻體會到垃圾對環境的影響，反思日常生活中應減少使用一次性塑膠產品。

新竹分署表示，淨灘活動不僅是一場簡單的清潔行動，更是一場環境教育的實踐，藉此提升民眾、學生對海洋污染問題的關注，進而將環保意識落實於日常生活中，共為守護台灣美麗的海岸線盡一份心力。（編輯：戴光育）1140422

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