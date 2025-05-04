高雄「好孕行得通」電子幣上線 產檢交通補助智慧化

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（中央社記者張已亷高雄4日電）高雄市「好孕行得通」乘車券，5月起全面轉型為電子幣，透過手機申請就可領取，提供孕婦更方便、智慧的產檢交通補助；已領有紙本乘車券孕婦們，仍可依原期限使用完畢。

高雄市政府社會局指出，孕婦只要透過手機花5分鐘申請、等5分鐘撥幣，就可獲得5040元電子幣，出門只要帶著手機，就可搭乘與市府合作的計程車隊前往醫療院所產檢，感受智慧科技帶來的便利與快捷。

社會局表示，高雄「好孕行得通」提供每名孕婦28趟次、每趟次180元乘車補助，使用範圍包括前往醫療院所產檢、產後回診或寶寶接種疫苗，可使用到分娩後6個月。

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社會局今天發布新聞稿指出，孕婦在高雄有配合的50家產檢醫療院所產檢後，取得孕媽咪健康手冊者，院所現場即可申請電子幣，也可進入社會局網站「好孕行得通」申請；自4月電子化系統與院所開始試營運，已有448名孕媽咪完成申請電子幣。

社會局表示，採行數位科技的電子乘車券，推動淨零科技、導入無紙化，讓每名媽媽在懷孕及育兒過程中，都能感受到便利與友善支持；另外，社會局提供生產後坐月子到宅服務，確認預產期後，就可撥打第一、二區坐月子媒合平台預約。（編輯：陳仁華）1140504