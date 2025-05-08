許妥6子女捐車南投家扶中心 延續亡母善心

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）已故縣民許妥6名子女將親友對母親追思心意化為大愛，今天捐贈車輛「南投幸福號」給家扶基金會南投家扶中心，許妥的子女表示，母親為人和善、感恩，盼透過捐車延續母親善心。

母親節前夕送愛南投家扶中心，熱心市民陳昭舒與兄弟姊妹為紀念母親許妥樂善好施精神，利用奠儀及自費捐贈1輛廂型車，今天辦理捐車儀式，由南投家扶中心主委陳學堂回贈感謝狀及代表兒少獻上康乃馨，陳昭舒友人江屘菊也到場加碼捐贈新台幣5萬元獎助學金。

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陳昭舒接受媒體聯訪表示，各地家扶中心照顧弱勢家庭及兒少，甚至受家暴者，業務非常辛苦，常需要東奔西跑，母親去年逝世懇辭奠儀，但親友仍想盡心意，因此她與兄弟姊妹決定將善款化為大愛，購車款項不足部分再自掏腰包，盼透過這輛車讓母親的愛繼續奔馳。

陳學堂表示，目前扶助家庭1605戶，南投遼闊多山，由於人口密度低，部分鄉鎮缺乏大眾運輸交通不便，由於家扶社工常需長途跋涉前往家訪、配送物資或接送兒少參與活動等，這輛「南投幸福號」將大幅提升服務效率與安全，為受助家庭帶來更多實質幫助。（編輯：李亨山）1140508