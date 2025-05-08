加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 地方

許妥6子女捐車南投家扶中心 延續亡母善心

2025/5/8 12:43（5/8 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
已故南投縣民許妥6名子女將親友對母親的追思心意化為大愛，8日捐贈車輛「南投幸福號」給家扶基金會南投家扶中心，盼透過捐車延續母親善心。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月8日
已故南投縣民許妥6名子女將親友對母親的追思心意化為大愛，8日捐贈車輛「南投幸福號」給家扶基金會南投家扶中心，盼透過捐車延續母親善心。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）已故縣民許妥6名子女將親友對母親追思心意化為大愛，今天捐贈車輛「南投幸福號」給家扶基金會南投家扶中心，許妥的子女表示，母親為人和善、感恩，盼透過捐車延續母親善心。

母親節前夕送愛南投家扶中心，熱心市民陳昭舒與兄弟姊妹為紀念母親許妥樂善好施精神，利用奠儀及自費捐贈1輛廂型車，今天辦理捐車儀式，由南投家扶中心主委陳學堂回贈感謝狀及代表兒少獻上康乃馨，陳昭舒友人江屘菊也到場加碼捐贈新台幣5萬元獎助學金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳昭舒接受媒體聯訪表示，各地家扶中心照顧弱勢家庭及兒少，甚至受家暴者，業務非常辛苦，常需要東奔西跑，母親去年逝世懇辭奠儀，但親友仍想盡心意，因此她與兄弟姊妹決定將善款化為大愛，購車款項不足部分再自掏腰包，盼透過這輛車讓母親的愛繼續奔馳。

陳學堂表示，目前扶助家庭1605戶，南投遼闊多山，由於人口密度低，部分鄉鎮缺乏大眾運輸交通不便，由於家扶社工常需長途跋涉前往家訪、配送物資或接送兒少參與活動等，這輛「南投幸福號」將大幅提升服務效率與安全，為受助家庭帶來更多實質幫助。（編輯：李亨山）1140508

#南投家扶中心
#大愛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：