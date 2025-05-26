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台南專案守護通學 工程教育執法強化校園周邊安全

2025/5/26 11:05（5/26 11:46 更新）
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台南市政府26日宣布啟動「學生通學安全守護專案」，市長黃偉哲（圖）強調，執法不是目的，是讓大家養成良好習慣，對於學校周邊交通安全部署，更須採取因地制宜方式，維護市民全時段交通安全、順暢。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月26日
台南市政府26日宣布啟動「學生通學安全守護專案」，市長黃偉哲（圖）強調，執法不是目的，是讓大家養成良好習慣，對於學校周邊交通安全部署，更須採取因地制宜方式，維護市民全時段交通安全、順暢。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府今天宣布啟動「學生通學安全守護專案」，由市長黃偉哲宣示全面盤點並優化校園周邊通學環境，將從工程、教育與執法3大面向，推動制度化、持續性具體措施。

黃偉哲上午出席「學生通學安全守護專案」記者會致詞表示，學童交安事故無論發生於何地，都讓所有民眾深感不捨，尤其中、小學生因未成年，無法持有駕照開車，須搭乘大眾交通工具或由家長接送，特別需要加強交通安全層面守護。

黃偉哲強調，執法不是目的，是讓大家養成良好習慣，對於學校周邊交通安全部署，更須採取因地制宜方式，維護市民全時段交通安全、順暢，例如有的學校在特定時段變成行人徒步區，有些地方則由警方加強守護，有些由導護老師採取拉繩方式。

他說，希望因應不同路段，因地制宜，配合現行路段軟硬體措施加強應對，守護沒有能力保護自己的學生通學安全。

台南市交通局長王銘德表示，近期多起受社會矚目事故雖非發生於台南，但市府團隊秉持預防勝於補救原則，會同教育局、警察局等機關共同推動「學生通學安全守護專案」，從工程、教育、執法3大面向，全面檢視並強化學童通學時段交通安全。

王銘德指出，工程面將針對校園周邊行人環境，由通學步道、路口交通工程設施優化，以及相關標誌標線與人本設施規劃，並檢視校園通學接送區合宜性；執法面則擴大科技執法建置，同時結合校方通報與警力部署，針對通學尖峰時段強化交通疏導與違規取締。

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他說，教育面將持續推動分齡教育課程與社區宣導活動，並導入交通安全志工導護訓練機制，使學生、師長與家長都能掌握通學安全觀念與正確應對行為，提升整體風險感知與自我防護力。

台南市教育局長鄭新輝表示，依據各校不同環境需求，針對家長接送動線與校門前車流管理，已建立4類典型配置模式供學校參考，分別為「上放學時段部分路段封路為行人徒步區」、「開放汽機車入校接送」，「於新建通學步道工程設計避車彎輔助家長接送」、「調整周邊上放學時相或設置開放臨停牌面等措施」，並將透過跨局處會勘機制，追蹤各校改善進度。（編輯：陳仁華）1140526

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