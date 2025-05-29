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東縣奪金馨獎甲等及創新獎 性平偏鄉展具體可行典範

2025/5/29 17:33
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（中央社記者盧太城台東縣29日電）113年度縣市金馨獎評比，台東縣獲甲等，並以「45+的幸福加值人生計畫」獲頒「性別平等創新獎」殊榮；台東縣政府表示，獲獎代表縣府積極作為與創新成果獲高度肯定。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，行政院自105年起每2年辦理全國22縣市性別平等業務之實地輔導與評核，全面檢視各地推動性平政策的進展與成效，台東縣政府在推動性別平等政策方面表現優異，昨日團隊北上接受行政院長表揚。

縣長饒慶鈴表示，台東縣致力性別平等推動與制度建構，獲得評核委員高度評價，特別是在建立穩健推動機制及落實性別意識教育方面，成效卓著，各局處積極參與性別平等培力課程，提升整體敏感度與政策執行力；同時，縣府也著力提升女性公共參與，無論是在女性主管任用或委員會性別比例等面向，皆表現亮眼，展現施政前瞻性與行動力。

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台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，獲得「性別平等創新獎」的「45+的幸福加值人生計畫」，為縣府針對中高齡婦女所設計的創新服務方案，結合「退休生活安排」與「經濟創生」，3年來深耕關山地區，協助45歲以上在地婦女進行職能再造與社會參與。

透過生命故事結合飲食文化，出版「百味逆旅」食譜，並創立「胭脂造咖」在地品牌，成功帶動女力經濟與婦女自我實現，為偏鄉地區性別平等政策推展提供具體可行典範。（編輯：陳仁華）1140529

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