苗縣後龍護海淨灘 保安林清出320公斤海廢

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）林業及自然保育署新竹分署今天號召苗栗縣後龍鎮復興里環保志工隊及苗栗縣好生活協會，在苗栗後龍海岸保安林舉辦淨灘活動，約有130人合力清除320公斤海洋廢棄物，讓保安林煥發潔淨。

聯合國將6月5日訂為「世界環境日」，林保署新竹分署為響應行政院「向海致敬」海岸環境維護政策，今天利用假日攜手社區環保志工，在後龍鎮合興段編號1312海岸保安林淨灘，號召民眾一同參與海岸清潔，以實際行動展現守護自然、珍愛環境的決心。

林保署新竹分署指出，第1312號飛砂防止保安林為多年來積極投入維護管理的重點區域，透過堆砂籬以固砂，逐步形塑出壯麗的砂丘與防風林共構的獨特海岸地景，是兼具生態保育與遊憩價值的重要資產。

新竹分署表示，為維護海岸生態環境，後龍鎮復興里環保志工隊及苗栗縣好生活協會在地里民成員，平日自動自發清淨家園沿街清掃，這次擴大範圍淨灘，活動共約130人參與、合力清除320公斤海岸廢棄物。

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環保志工隊隊長鄭穆城指出，起初社區人力有限，藉由新竹分署號召凝聚團結在地力量，形成更強大的行動力，不僅改善村里間周遭生活環境，也強化民眾對環境保護的認識。

林保署新竹分署長夏榮生說，海岸保安林不僅具防風、固砂與防止潮害的重要功能，更是綠網生態系的一環，對於維繫生物多樣性與生態平衡具有關鍵價值。透過淨灘行動，不僅清除了影響生態的廢棄物，也為自然生態的復育創造有利條件。（編輯：林恕暉）1140530