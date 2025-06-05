高雄旅運中心化身藝廊 承億舉辦國際藝術博覽會

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）承億集團攜手香港畫廊舉辦「ArtIN國際藝術博覽會」，活動今天在高雄旅運中心開幕，為期4天展出近千件藝術品，戶外景觀台上的大型彩色小熊軟題裝置隨海風飄動成展覽亮點。

承億集團暨「承億亞灣藝術節」後，再次推出藝術展覽，首屆「ArtIN國際藝術博覽會」今天開幕，展期4天。活動匯集全球60組畫廊、藝術家，規畫4大主題展區，包括沉浸式藝術體驗、國際大師裝置展、台灣新銳特區、戶外藝術區等；也首度曝光「會動的Moi清明上河圖」，不少民眾直呼「好可愛」。

策展人、香港UBU DECO畫廊創辦人梁詠心表示，台灣南部充滿活力和藝術能量，但缺少國際化大型藝術活動，希望ArtIN打破地域限制，讓高雄更有藝術影響力。

主辦單位表示，ArtIN國際藝術博覽會規劃一系列貴賓專屬活動，打造頂級藝術體驗，包含「拍賣晚宴」競標獨家藝術珍品；「威士忌之夜評鑑沙龍」；「藝術投資秘笈稅務講座」由專家解析藝術品收藏與資產規劃的關鍵策略；「生活美學顧問服務」協助貴賓量身訂製居家藝術收藏方案。

ArtIN藝術博覽會於展場售票，單日票為新台幣100元，另有尊尚門票、尊尚貴賓門票，除享無限時入場外，還有品酒、導覽、藝術品家居布置諮詢、研討會等。

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此外，高雄市立美術館6月迎接開館31週年，將於14日舉辦31週年館慶系列活動，當日除「相忘於江湖：李德Ⅹ熊秉明」2位20世紀文人藝術家雙個展開幕式外，也有電子紙展演計畫「映遇時光」裝置啟動儀式、藝術生態園區導覽、室內樂快閃演出等活動。

高美館將在14日下午舉辦館慶開幕式，活動將邀請Taiwan Connection首席大提琴家高炳坤帶來經典巴哈無伴奏的大提琴演出，當日館內餐飲也推出優惠，串連展覽、生態、音樂與美食。（編輯：林恕暉）1140605

承億集團攜手香港畫廊舉辦的「ArtIN國際藝術博覽會」5日在高雄港旅運中心開幕，戶外景觀台上大型彩色小熊軟糖裝置，成展覽亮點。中央社記者林巧璉攝 114年6月5日