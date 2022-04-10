法導演與身障哲學家自導自演電影 還原18年友誼

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電影「友你才精彩」故事改編自法國演編導全才貝赫恭朋（Bernard Campan）與先天腦癱的瑞士知名哲學家好友亞歷山大喬連安（Alexandre Jollien）真實生命經歷，兩人初見面跳湖裸泳的場景，也在片中感動還原。（威視電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）繼「逆轉人生」後，又一部法國勵志暖心電影「友你才精彩」登場，由法國導演貝赫恭朋攜手身障哲學家好友自導自演，將兩人初見面就瘋狂跳湖裸泳、18年的真摯情誼搬上大銀幕。

「友你才精彩」（Beautiful Minds）故事改編自法國演編導全才貝赫恭朋（Bernard Campan）與先天腦癱的瑞士知名哲學家好友亞歷山大喬連安（Alexandre Jollien）真實生命經歷。

片商發布新聞稿分享，現年64歲的恭朋是法國家喻戶曉的全能才子，集演員、導演、作家、編劇、歌手、音樂創作者身分於一身。恭朋38歲便以自導自演的電影「橫衝直撞三兄弟」爆紅，獲頒法國凱薩獎最佳導演；數年後又與國際影星張曼玉合作文藝愛情電影「愛在異鄉的故事」，打開他在亞洲的知名度。

在「友你才精彩」中，恭朋飾演一名冷漠的中年禮儀師，意外與身障蔬菜送貨員展開一段「護送大體」的冒險療癒旅程。恭朋坦言創作初衷很簡單，「我們希望電影打動人心，因為感動就是一種改變。只要能感受到一點點想活出不同以往的欲望，不再那麼機械式生活的話，那就太棒了。」

恭朋與喬連安的幕後情誼，最初是恭朋在2003年偶然在電視上，看見當時小有名氣的喬連安的一段訪談。深受感動的恭朋決定主動聯繫，首次通話一講便是一小時，往後長達4年每日熱線不間斷，儘管有著17歲的年齡差距，但兩人卻一拍即合、十分投緣，也讓恭朋形容這段關係簡直就是「一見鍾情」。

不僅如此，兩人首次見面竟然就相約「跳湖裸泳」，恭朋回憶道：「當天我們相約在日內瓦湖畔散步，喬連安突然提議游泳，但我們都沒帶泳褲，他只說了句『那有什麼關係』，於是我倆就只穿內褲跳進日內瓦湖游泳了。」

這段有趣又獨特的生命經歷，也在「友你才精彩」中感動還原，讓許多觀眾在被動人情節逼哭後，再度破涕為笑。電影不僅在法國上映後感動迴響不斷、票房成績亮眼，台灣觀眾在口碑試片場中也獲得滿滿共鳴，感動推薦：「走出戲院覺得心靈被整個填滿！」、「有種『啊～好像可以繼續生活下去了』的能量感！」

「友你才精彩」將於15日全台上映。（編輯：張雅淨）1110410