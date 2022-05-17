坎城影展開跑 法國殭屍喜劇片Final Cut揭序幕

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（中央社坎城17日綜合外電報導）法國第75屆坎城影展（Cannes Film Festival）今天揭開序幕，主辦單位已舖好紅毯，由奧斯卡影帝佛瑞斯特懷特克擔任首位特別嘉賓，並以法國殭屍喜劇電影Final Cut作為開幕片。

法新社報導，世界主要電影盛會坎城影展過去兩年間曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而活動受阻，但在兩年後，參與者已準備在本屆影展狂歡，不再需要戴口罩及出示健康通行證。

坎城影展開幕式在蔚藍海岸（Cote d'Azur）舉行，60歲美國非裔影帝佛瑞斯特懷特克（Forest Whitaker）將獲得榮譽金棕櫚獎（Honorary Palme d'Or）殊榮。

他曾以電影「最後的蘇格蘭王」（The Last King Of Scotland）拿下奧斯卡影帝，也演出過「鬼狗殺手」（Ghost Dog）等另類電影，近年還主演熱門電視劇「哈林教父」（Godfather of Harlem）。

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佛瑞斯特懷特克也曾在克林伊斯威特（Clint Eastwood）執導電影「菜鳥帕克」（Bird）飾演爵士樂傳奇查利帕克（Charlie Parker），並榮獲1988年坎城影帝。

坎城影展今日開幕片是法國殭屍喜劇電影Final Cut，該片導演米歇爾哈札納維西斯（Michel Hazanavicius）告訴法新社，這是「電影人士的歡樂慶典，我希望這會鼓勵其他人參與其中」。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110517