當過房仲與木工 導演詹凱迪追電影夢負債500萬

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導演詹凱迪自編自導首部長片「兜兜風」更為拍片負債新台幣500萬元，他說，希望能更誠實表現自己想做的事，雖然不一定是符合市場的。（詹凱迪提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月30日

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（中央社記者王心妤台北30日電）導演詹凱迪自編自導首部長片「兜兜風」，拍電影前曾當過房屋仲介、木工，為拍片負債新台幣500萬元，將與父親的關係投射進電影中，也懂得兩人不一定非得和解，理解也是種方式。

「兜兜風」描述一對平日無法溝通的父子，各自面臨負債、失戀等人生低谷，只能用沉默陪伴對方。詹凱迪接受中央社記者專訪表示，因為在家裡和爸爸相處，決定呈現自己經歷成為電影。

詹凱迪表示，「兜兜風」一開始曾是個比較輕巧的故事，創作出短片劇本後，四處尋找資金拍攝，卻多次碰壁，也遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，監製廖慶松認為他不該簡化故事線條，應該忠於自我，因此仍以最初的故事拍攝，「我也希望能更誠實的表現自己想做的事，雖然不一定是符合市場的。」

詹凱迪表示，雖然成果忠於自我，但片中大量使用長鏡頭，鏡頭顆數甚至比名導侯孝賢的「聶隱娘」還少，現在回想起來，或許應該更多考慮觀眾取向。但他也強調，片中刻意留下無聲的段落，雖然曾被建議加上旁白解釋，但他更希望用影像表達角色的狀態。

詹凱迪雖然與父親有距離，但他認為拍完電影後並不是強迫兩人和解，而是理解，「有時靠得太近或是想為對方好，反而可能弄巧成拙。」他舉例就像父親也看了電影，「雖然他說：『滿有想像空間的。』沒有直接說出感想。」但這或許也是兩人拉近距離的方式。

「兜兜風」，即日起全台上映中。（編輯：陳政偉）1110930