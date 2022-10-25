原子水星定名AcQUA源少年出道 求表現傷肩又傷腳

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（中央社記者王心妤台北25日電）選秀節目原子少年水星成員黃莑茗、李秉諭、林毓家、須弘道、盧佾暘組成AcQUA源少年出道。李秉諭透露為了表現好，新歌舞蹈拍了33次導致右肩拉傷；黃莑茗則是扭傷腳踝。

AcQUA源少年團員平均年齡17歲，以新團名出道後，今天舉辦新歌「水星座」（AcQUArius）發布會，並分享從節目上開始努力到真正出道過程。談到近2個月的高強度密集訓練，還需要兼顧課業，他們也表示有壓力，但希望表現更好，仍努力在課業和事業中找到平衡。

李秉諭說，因學校結束後就要趕著練習新歌和舞步，兩者壓力下可能晚上只睡幾個小時，「動力就是想要有好的作品，不管多累都想堅持。」他也感謝媽媽的支持，都會耐心等待接送他，還會準備點心幫忙補充體力。

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林毓家透露，是因為奶奶才開始喜歡表演，也是奶奶帶他去學跳舞，希望能繼續努力，不讓家人失望。須弘道則說爸爸會準備便當，每週都會抽出時間相處，讓家人之間更有凝聚力。盧佾暘表示，有時排練會到凌晨，但媽媽是老師需要很早出門，早上有時會看見媽媽的便條紙，提醒他出門要小心，很謝謝媽媽的支持。

另外節目中「天王星」成員小孩（何世華）因感情糾紛決定退團。李秉諭和林毓家因為跳街舞和小孩感情不錯，李秉諭表示私下有關心對方，但因為不是自己的事，無法給予太多評論；林毓家則認為非當事人，應該保持中立。（編輯：張芷瑄）1111025