「小藍」探討青少女成長 許乃涵盼演出非典型母親

（中央社記者王心妤高雄29日電）電影「小藍」探討青少女對性的議題與母女關係。演員許乃涵表示，雖然片中有大尺度演出，但希望演出非典型的媽媽，也算是幫所有媽媽解套，不需要逼自己成為特定模樣。

「小藍」今晚在高雄電影節特別放映。導演李怡芳、許乃涵（涵冷娜）、葉廷麒今天接受媒體訪問，李怡芳表示，平時就希望能當個開明的母親，也會和兒子、女兒談心事。

許乃涵片中有大尺度演出，父母昨晚出席台北首映會觀影。她今天笑說：「LINE從首映會完都靜悄悄的，還有說幹得好。但朋友有看到爸爸在台下比OK，明天應該還是可以回家的。」

許乃涵表示與母親的關係親近，從女生的私密話題到感情心事都可以討論。這次雖演出非典型的母親模樣，但她反而認為這是吸引她答應演出的原因，像是片中母女兩人爭吵後，媽媽隔天仍毫無保留要女兒吃早餐，「我其實覺得她在定義上是非常好的媽媽，也希望給所有媽媽做個解套。」

葉廷麒片中與演員王渝萱有野外親密戲。他表示，爸爸的確有懷疑他拍的是不是成人片，媽媽態度比較開放。他笑說，高中同學觀影前還是會說些青少年的「直男」笑話，「看完以後有分享各自過往經驗的心得，沒想過有天能跟他們聊有深度的話題。」

「小藍」將於11月4日全台上映。（編輯：張芷瑄）1111029