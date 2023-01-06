怪奇物語威爾演員公開出櫃：朋友家人說他們早知道了[影]

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）熱門夯劇「怪奇物語」（Stranger Things）演員諾亞許納普（Noah Schnapp）今天透過TikTok公開出櫃，和他在劇中飾演的角色威爾不謀而合。他還說，親友對此完全不意外。

「時尚雜誌」（Vogue）報導，諾亞許納普在TikTok上傳他對嘴背景音效的影片，搭配字幕寫道，「我害怕地躲藏在櫃子裡18年，當我終於告訴我的朋友和家人我是同性戀時，他們卻說，『我們早就知道了』。」

諾亞許納普也在影片中提到他在「怪奇物語」中飾演的角色威爾拜爾斯（Will Byers），表示「我猜我比原先認為的更像他（威爾）」。他曾在先前受訪時說威爾是一名同性戀。

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

諾亞許納普的留言區被恭賀訊息灌爆，包括TikTok名人克里斯奧爾森（Chris Olsen）。有網友開玩笑說，「這才是方法演技（method acting）」。也有人說，「我真為你感到驕傲！」

諾亞許納普起初拒絕承認威爾的性向。他接受娛樂週刊「綜藝」（Variety）訪問時曾說，「我發現大家會在他身上貼標籤，迫切地想要知道（他的性向）…他很迷惘，他正在長大，孩子都是這樣子」。

然而去年夏天，諾亞許納普在受訪時證實威爾正因為身為同性戀而困擾，和他個人的處境相同。

他說，「現在他長大了，他們就把劇情寫得更清楚。他100%是同性戀，他確實愛麥可（Mike）。但先前的劇情 一直是慢慢地鋪陳。我認為這樣處理很好，沒有把角色突然寫成同志」。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1120106