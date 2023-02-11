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菲律賓導演奇拉塔西米克來台分享 鼓勵新銳拍在地故事

2023/2/11 20:51（2/11 22:00 更新）
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菲律賓紀錄片導演奇拉塔西米克（前排中）飛抵台灣，11日參與台灣國際紀錄片影展放映座談會，分享拍攝經驗。（影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月11日
菲律賓紀錄片導演奇拉塔西米克（前排中）飛抵台灣，11日參與台灣國際紀錄片影展放映座談會，分享拍攝經驗。（影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月11日
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（中央社記者王心妤台北11日電）台灣國際紀錄片影展今天邀請菲律賓81歲紀錄片導演奇拉塔西米克分享拍攝經驗。他說，常會贈送竹編攝影機給菲律賓新銳導演，鼓勵挖掘在地故事，而非複製好萊塢電影劇情公式。

國家電影及視聽文化中心發布新聞稿表示，台灣國際紀錄片影展的注目單元「菲律賓獨立紀錄片專題」邀請81歲導演奇拉塔西米克（Kidlat TAHIMIK）分享拍攝經驗。塔西米克雖非科班出身，但作品中記錄與妻小的日常、居住的城市樣貌，風格隨興迷人而真誠。

塔西米克登台就以作品「土倫巴」劇情打趣說：「菲律賓是很重要的出口外銷國家，包括颱風在內，很多颱風穿越菲律賓之後就直奔台灣」，逗笑現場許多觀眾。

塔西米克在映後座談場表示，電影是生活的一部分，生活也是創作的一部分，才能用更開闊的視野看見拍攝遇到的突發狀況。

塔西米克拿出自製的竹編攝影機表示，常會將竹製攝影機送給菲律賓的新銳導演，「鼓勵他們持續挖掘原創的在地故事，不用複製好萊塢的劇情公式，因為宇宙的機緣巧合會帶給你素材，它們都充滿能量」。

國家電影及視聽文化中心將於18、19日繼續放映奇拉塔西米克的作品。（編輯：管中維）1120211

#奇拉塔西米克
#菲律賓
#好萊塢
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