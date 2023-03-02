香港影后毛舜筠沉浸角色落淚 染金髮找回自我

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導演曾慶宏（左）以親身故事改編成電影「過時．過節」，從冬至回家吃飯家人間發生嚴重衝突，衍生出家庭關係與家人溝通的電影，並請到香港影后毛舜筠（右）主演。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月2日

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（中央社記者王心妤台北2日電）香港影后毛舜筠主演電影「過時．過節」，與導演曾慶宏接受台灣媒體訪問。毛舜筠飾演為家庭付出的媽媽，她透露拍完曾想到片中丈夫離家還是落淚，最後染了頭髮才改變心情。

曾慶宏以親身故事改編成「過時．過節」，從冬至回家吃飯家人間發生嚴重衝突，衍生出家庭關係與家人溝通的電影。

曾慶宏今天接受視訊訪問表示，媽媽看完後說，不怕家裡故事被更多人看到，有同樣情況的家庭會有共感，沒有類似情況的家庭也可以注意。曾慶宏笑說，爸爸看完電影後會主動夾菜給媽媽吃，「但他夾了一個媽媽不喜歡吃的。」

毛舜筠在「過時．過節」情緒濃重。她今天表示，很多時候不是無法離開角色，而是進入角色後，會希望和角色相處久一點，「雖然很辛苦，不過我拍完之後早上醒來，想到片中的老公離開，我還是會哭出來。」

毛舜筠表示，這次為了離開角色，甚至將一頭短髮染成金色，看到新造型也會自我提醒真正身分是毛舜筠。

毛舜筠也說，片中母親角色很真實，像她的母親生活的年代或許不是經過交往才結婚，一結婚就生孩子，沒有太多溝通機會，「媽媽是很可憐的，對方（丈夫）也不是常常關心妳，這在香港家庭是很真實的。」

毛舜筠表示，片中演出香港媽媽的樣貌，「香港女人是很厲害的，我的母親那一代是很厲害的，但她們是需要關懷的。」

毛舜筠提到，家人之間的溝通很重要，但香港家庭不太會溝通，而她和女兒從小就像朋友，也不吝嗇說出情話。

「過時．過節」將於10日在台上映。（編輯：張雅淨）1120302