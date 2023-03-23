曹蘭為愛犬東漂定居 自揭與父母不熟心路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人曹蘭（圖）近期受邀擔任實境節目「誰來晚餐14」嘉賓，拜訪同樣移居台東、展開第二人生的夫妻檔。曹蘭分享定居台東的主因是為了愛犬們，希望牠們能自由行動。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北23日電）久別螢光幕前的藝人曹蘭近期受邀擔任實境節目「誰來晚餐14」嘉賓，拜訪同樣移居台東、展開第二人生的夫妻檔。曹蘭說，她是為愛犬搬到後山，並吐露與雙親的隔閡。

曹蘭是演員、歌手、主持人，也是線上日語老師和小農，擁有多重身分斜槓的她，2019年選擇和丈夫歸隱台東定居。她今天透過製作單位分享，有別於大眾對東部「慢活」的印象，她覺得現在反而「忙死了」。

曹蘭每天的日常工作，除了要當多隻愛犬的鏟屎官，春夏兩季每隔3、4天就要幫庭院除草，由於丈夫年紀稍長、體力欠佳，家中較為粗重的體力活都得由她包辦，曹蘭更加碼透露：「有時候工作太累，我會『假裝』台北有工作，我有這樣欺騙過他2、3次」。

愛狗的曹蘭說，當初來台東動機就是因為「牠們」，家中的狗狗日漸衰老，爬家中樓梯經常會摔倒，讓她看了相當不忍，無奈在台北無法找到合適的庭院住宅。直到某次前往朋友在台東都蘭的民宿玩，看到當地環境後，當下就決定要移居。

目前曹蘭已習慣東部生活，並大方透露，唯一會讓夫妻倆想搬家理由，可能會是她或先生其中一方先走了。

除了東漂外，曹蘭與受訪家庭還有另一個共通點，她們都是在隔代教養環境長大，曹蘭的父母都是軍人，家中3姊妹由外公外婆帶大。成長過程和爸媽相處時間短，造就曹蘭長大後也與他們很不熟，連他們的生日、喜歡吃的食物都不知道，甚至無法密切相處超過3個小時。

有時去台北工作，就算母親在台北有家，曹蘭依舊選擇入住飯店，「就會覺得說彼此生活習慣不一樣，真的沒有什麼話好聊」，她指出，有次母親還傳訊息給她說：「我們好像真的沒有話可以聊耶」。

經歷與受訪家庭互動，讓曹蘭有感分享：「因為我小時候與爸爸媽媽這樣相處的互動幾乎是零，所以看到一對父母帶著一雙子女，讓我看見了最像家庭的一面，讓我覺得非常的感動」。本集「誰來晚餐」將於24日晚上9時在公視首播。（編輯：李亨山）1120323