「六感實驗室」帶孩子走回自然 用直覺揮灑創意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北3日電）對於真實的世界、大自然，小朋友們還有感受嗎？兒童實境節目「節氣：六感實驗室」帶著孩子們走出戶外，運用眼、耳、鼻、舌、身、意等六感，感受生活，找回直覺揮灑創意。

「節氣：六感實驗室」每集15分鐘，透過就地取材搭建「秘密基地」、以可食植物為基底的「節氣餐桌」，以及「大自然舞台」的肢體課程、「動畫時光機」的操作課程設計，讓孩子們運用想像力將24節氣的「三候」用故事表達，拍成停格動畫短片，打開孩子的六感與藝術啟蒙。

製作人王耿瑜、導演林浩溥日前接受中央社專訪分享幕後製作點滴。身為2個孩子的爸爸，林浩溥認為，元宇宙、虛擬空間已是出生在網路世代小朋友的尋常生活，「總有一天，他們會不會也不清楚人與人之間關係，甚至真實是什麼？搞不好就真的變成『駭客任務』裡的人類生物電池而不自知。」

當科技越來越進步、數據分析越來越快，各種人工智能精準模擬人類大腦運作模式時，還有什麼是不能被取代的，「或許就是創意？」讓兼任台北藝術大學教職的林浩溥感受極深。擅長停格動畫的林浩溥和長期耕耘劇場、兒童影展的製作人王耿瑜一拍即合，他們覺得，不如就帶著孩子直接踏出房門、走進自然吧。

兩人與製作團隊以傳統記錄大自然律動的「24節氣」、「72候」為題材，設計了多套2天體驗營，讓孩子們透過眼睛觀察、雙手觸摸、鼻子聞到的花草香，以及舌頭感受到的味覺，把「節氣」吃進身體後，林浩溥說：「而心裡產生的感覺，就是創意源頭，也許那就是生命的價值。」

每回體驗營的最後一個活動，就是讓孩子動手做停格動畫，一個位移、一次快門，即可簡單入門。林浩溥認為，動畫是孩子最直接的語言，「無需組織文字，就能以圖像呈現他們豐富、繽紛的內心想像」。

儘管每組小朋友得以「三候」為主題目，例如立春的「東風解凍」、「蟄蟲始振」、「魚陟負冰」，但他們沒有直接教孩子解讀字面含義，而是藉由先前的六感體驗，讓孩子感受到氣候特徵，憑直覺為這些文字重新賦予意義。林浩溥舉例，就像「芝麻開門」4字本身沒有特殊意思，卻能衍生很多故事與想像。

看著孩子們用爛泥巴和毬果做成「魚陟負冰」裡的魚與魚鱗，再用小木屑拼湊成「蟄蟲始振」的小蟲子，王耿瑜笑說：「原本還擔心孩子們是否能完成，後來發現都是大人想太多了，他們的想像力與創意都是與生俱來的，看著他們的作品，也許被啟蒙的反而是大人。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

每集短短10多分鐘的節目，是濃縮了5到6台機器、拍攝近2天的龐大素材，就為了不打斷孩子活動過程、自然呈現，儘管讓後期製作一點也不輕鬆，王耿瑜坦言去年春天拍完，直到今年1月才完成春季全8集，但他們心甘情願，「就是要真，讓孩子們感受到當下的快樂」。目前團隊也正在企劃秋冬節氣的第2季中。

「節氣：六感實驗室」每週一晚上6時在公視播出。（編輯：張雅淨）1120403