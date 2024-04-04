魏德聖攜片BIG多倫多放映 盼與加拿大電影交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）台灣導演魏德聖執導的電影BIG在北美巡演，今天晚間在多倫多放映特別場。駐多倫多辦事處長陳錦玲日前舉辦接待會，邀請多倫多當地喜愛電影的民眾和魏德聖面對面交流。

魏德聖表示，之前他曾數次來到多倫多宣傳包括賽德克．巴萊等多部電影作品，希望為台灣電影打開知名度。

魏德聖說，台灣與加拿大非常相似，都受過殖民統治、有大量外來移民，以及擁有豐富原住民等文化；他希望未來能有更多好電影與加拿大合作交流，最好可以來一場台灣與加拿大的文化PK，用電影感動人心。

陳錦玲表示，魏德聖2011年執導的電影「賽德克・巴萊」有如氣勢磅礡的史詩，獲得金馬獎最佳影片；2008年的「海角七號」以溫馨感人的小鎮愛情勵志故事，創造票房奇蹟；此次魏導帶來的新作BIG，也非常令人期待。

陳錦玲說，駐多倫多辦事處一向積極促進台加在各領域交流合作，支持駐地台灣僑界與加國政府及文化單位合作辦理活動。目前多倫多最具代表性的活動是每年8月在多倫多湖濱中心舉行的台灣文化節（TaiwanFest）；她期待未來多倫多台灣影展也能成為每年的文化盛會。

3日參與接待會的人士包括多倫多僑界、多倫多台灣影展（TFFT）、多炫亞洲電影節（Pride Asian Film Festival）、加拿大電影發行商CHIME及新世紀等電影界及媒體等。

魏德聖最新作品BIG北美巡迴特映會，從3月8日開始在北美30多個城市進行40天的巡迴演出；4日晚間7時在多倫多烈治文山電影院（Silver Richmond Hill Cinemas）舉行多倫多特別場，魏德聖也將在電影放映後接受觀眾提問。

BIG以兒童癌症為主題，集結來自不同社會階層、不同面向的6組家庭的溫情故事。（編輯：周永捷）1130404