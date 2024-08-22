Charlie Puth相隔6年第3度訪台開唱 12/5唱進高雄巨蛋
2024/8/22 10:18（8/22 10:22 更新）
（中央社記者王心妤台北22日電）擁有See You Again及We Don't Talk Anymore等金曲的歌手CP查理（Charlie Puth）相隔6年第3度訪台開唱，將於12月5日在高雄巨蛋登場，門票於8月29日全面開賣。
CP查理憑藉電影「玩命關頭7」（Fast & Furious 7）片尾曲See You Again穩坐12週的告示牌熱門榜冠軍，瞬間獲得各界矚目，他的曲風多元，以Doo-wop、R&B、搖滾、靈魂樂碰撞出不同火花。
除了樂風多元，CP查理也與音樂人合作，像是跟席琳娜（Selena Gomez）合唱的We Don't Talk Anymore在YouTube已累積32億觀看次數，跟韓團防彈少年團柾國合唱的Left and Right也累積4.2億觀看次數，跨界相當多元。
CP查理演唱會將於28日開放Live Nation Taiwan會員先購票，29日中午12時於拓元售票系統全面開賣。（編輯：張雅淨）1130822
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