竹中直人嘉義拍片大吃雞肉飯 讚老闆笑容就是折扣

（中央社記者王心妤台北18日電）日片「雨中的慾情」將在台灣上映，電影也來到嘉義取景，演員竹中直人今天分享來台灣拍攝回憶，笑稱吃了許多雞肉飯，老闆也自稱是他的粉絲，而老闆的笑容就是最好的折扣。

竹中直人因為曾演出「交響情人夢」被台灣觀眾認識，他今天接受台灣媒體視訊聯訪表示，之前曾到台北拍戲，此次「雨中的慾情」是在嘉義拍攝，他笑說這次一落地就受到衝擊，因為找不到自己的行李箱，後來才發現是被其他的旅客拿走。

竹中直人也分享，這次拍攝有時要到距離市區3個小時車程的深山拍攝，「那天的戲拍到隔夜，回程的時候，我很怕司機疲勞駕駛而睡著，一路上都會吹口哨給他聽。」

竹中直人表示，台灣的食物都很對他的胃口，吃了許多雞肉飯，甚至成為某間店的常客，「我每次去，老闆都會來迎接說很喜歡我拍的戲，雖然沒有打折，但老闆的笑容就是最好的折扣。」

「雨中的慾情」改編自漫畫家柘植義春的作品，竹中直人自稱是原著的粉絲，收到導演片山慎三邀約時，就很希望能參與作品，他也很期待片山慎三會用什麼樣的方式把漫畫影視化。

竹中直人在訪問尾聲不改幽默個性強調，電影加上台灣的風景後，呈現出奇幻的模樣，「但最精彩的部分都是我演的，大家只要看我就好。」他也喊話台灣劇組來邀請他拍戲，讓他有機會以演員的身分去到台灣更多城市。

「雨中的慾情」將於27日上映。（編輯：李亨山）1131218