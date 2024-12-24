加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

指揮樂團像開F1賽車 法男星拉斐恩開拍前苦練2個月

2024/12/24 17:39（12/24 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「響亮心重奏」27日將在台灣上映，演員皮埃爾洛廷（Pierre Lottin）（後左）、班傑明拉斐恩（Benjamin Lavernhe）（後右）為了演出，分別接受長號樂手與專業指揮家的指導。（佳映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月24日
電影「響亮心重奏」27日將在台灣上映，演員皮埃爾洛廷（Pierre Lottin）（後左）、班傑明拉斐恩（Benjamin Lavernhe）（後右）為了演出，分別接受長號樂手與專業指揮家的指導。（佳映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北24日電）喜劇片「響亮心重奏」在法國上映的觀影人次突破百萬，導演艾曼紐寇克稱指揮管弦樂團就像駕駛F1賽車，沒有任何犯錯餘地，因此要求演員班傑明拉斐恩進行2個月的高強度訓練。

電影「響亮心重奏」（The Marching Band）將於27日在台灣上映，也是艾曼紐寇克（Emmanuel Courcol）自編自導的第3部作品。

根據片商提供資料，為了讓角色更有說服力，艾曼紐寇克認為「指揮管弦樂團就像駕駛F1賽車，完全沒有犯錯的餘地。拍攝時，倘若他犯了一個錯，整個樂團就會崩潰。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

艾曼紐寇克要求飾演指揮家的班傑明拉斐恩（Benjamin Lavernhe）要親自演出，讓他在開拍前接受專業指揮家的指導，進行2個月的高強度訓練，只為了在真正的管弦樂隊面前，演出熟悉古典音樂的指揮家該有的樣子，而拉斐恩的表現也獲得參演音樂家的認可。

皮埃爾洛廷（Pierre Lottin）雖然從未接受正式的音樂科班訓練，但在作曲和鋼琴演奏有極佳的天賦，這次為了擔任樂隊的長號手，開拍前3個月就開始練習，艾曼紐寇克也稱讚他在拍攝時已經完全達到業餘長號樂手的水準。（編輯：李亨山）1131224

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：