指揮樂團像開F1賽車 法男星拉斐恩開拍前苦練2個月

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（中央社記者王心妤台北24日電）喜劇片「響亮心重奏」在法國上映的觀影人次突破百萬，導演艾曼紐寇克稱指揮管弦樂團就像駕駛F1賽車，沒有任何犯錯餘地，因此要求演員班傑明拉斐恩進行2個月的高強度訓練。

電影「響亮心重奏」（The Marching Band）將於27日在台灣上映，也是艾曼紐寇克（Emmanuel Courcol）自編自導的第3部作品。

根據片商提供資料，為了讓角色更有說服力，艾曼紐寇克認為「指揮管弦樂團就像駕駛F1賽車，完全沒有犯錯的餘地。拍攝時，倘若他犯了一個錯，整個樂團就會崩潰。」

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艾曼紐寇克要求飾演指揮家的班傑明拉斐恩（Benjamin Lavernhe）要親自演出，讓他在開拍前接受專業指揮家的指導，進行2個月的高強度訓練，只為了在真正的管弦樂隊面前，演出熟悉古典音樂的指揮家該有的樣子，而拉斐恩的表現也獲得參演音樂家的認可。

皮埃爾洛廷（Pierre Lottin）雖然從未接受正式的音樂科班訓練，但在作曲和鋼琴演奏有極佳的天賦，這次為了擔任樂隊的長號手，開拍前3個月就開始練習，艾曼紐寇克也稱讚他在拍攝時已經完全達到業餘長號樂手的水準。（編輯：李亨山）1131224