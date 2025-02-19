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「那頭鵝」劇組祈福 導演靠算命選中詹懷雲林奕嵐

2025/2/19 16:48（2/19 17:26 更新）
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電影「命中註定那頭鵝」劇組19日到台北霞海城隍廟祈福，演員林奕嵐（左）、詹懷雲（右）出席，林奕嵐笑稱詹懷雲現實中跟故事設定一樣聞起來有香味。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月19日
電影「命中註定那頭鵝」劇組19日到台北霞海城隍廟祈福，演員林奕嵐（左）、詹懷雲（右）出席，林奕嵐笑稱詹懷雲現實中跟故事設定一樣聞起來有香味。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月19日
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（中央社記者王心妤台北19日電）電影「命中註定那頭鵝」導演率演員詹懷雲、林奕嵐今天到台北霞海城隍廟祈福，導演楊宥瑜表示，開拍前有把2名主角的八字拿給算命師看看，當時詹懷雲就被算命師看準會紅。

導演楊宥瑜今天受訪表示，挑選演員上其實下了苦心，平常開工拜拜會祈福一下，甚至有去算命合了詹懷雲跟林奕嵐的八字，「我的算命老師很厲害，在電影開拍前一年，就預測到詹懷雲會迎來（事業）高峰。」她也稱讚演員的氣質、個性跟角色相似，很符合角色需求。

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劇情設定中，林奕嵐被詹懷雲身上的味道吸引，她今天稱讚詹懷雲的確「體味滿香的」，不過還有著嬰兒油的味道。詹懷雲笑說，當時有抹嬰兒油加上先運動讓肌肉充血，希望更凸顯身材，不過現在已經瘦下來了，不像當時那樣壯碩。

另外，藝人王大陸涉妨害兵役成為話題，詹懷雲今天被問到兵役問題表示，早趁著年輕時接戲還不多就先把兵役當完，不過報到當日壓線趕上集合，差點搭不上車。（編輯：李亨山）1140219

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電影「命中註定那頭鵝」劇組19日到台北霞海城隍廟祈福，導演楊宥瑜（右）、監製陳郁佳（左）與演員林奕嵐（左2）、詹懷雲（右2）出席，並分享拍攝花絮。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月19日
電影「命中註定那頭鵝」劇組19日到台北霞海城隍廟祈福，導演楊宥瑜（右）、監製陳郁佳（左）與演員林奕嵐（左2）、詹懷雲（右2）出席，並分享拍攝花絮。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月19日
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