邱以太拍裸臀戲被圍觀 陳如山中邪笑喊比開唱還累

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（中央社記者王心妤台北28日電）「山忌 黃衣小飛俠」今天試映，演員陳孝萱、陳如山、邱以太出席，邱以太笑說拍完裸臀戲，才知有登山客阿伯停留觀看，陳如山回憶拍中邪戲要邊吊鋼絲邊崩潰，比開演唱會還累。

監製陳信吉、導演蔡佳穎今天跟演員在試映會後受訪，陳信吉表示，今年是恐怖國片「紅衣小女孩」上映10週年，當時開創了恐怖國片的時代，構思「山忌 黃衣小飛俠」時希望加入恐怖片外更多元素，此次也放大愛情的想法，也想讓觀眾從演員視角感受「抓交替」的恐怖感。

邱以太片中需背部全裸，事前有先跟媽媽林葉亭報備，也對自己臀部在大螢幕的表現很滿意，笑說：「滿翹的。」他透露，當時近乎整天都要穿很少，下午更是全裸演出，劇組雖有清空一塊場地拍攝，不過事後才知道有很多阿伯遠處觀望，「不過有做防護措施啦！」

林葉亭則爆料，邱以太有為此特別健身，認為兒子的身材有9分的高分。

陳如山片中飾演中邪的父親，有場懸崖戲需要不斷被鋼絲拉扯，他透露，吊完鋼絲後全身瘀青，連鼠蹊部也不例外，而一場邊吊鋼絲邊崩潰的戲，拍完更是有虛脫感，身為樂團四分衛主唱的他甚至覺得當演員比開演唱會還累。

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陳孝萱飾演失去兒子的媽媽，不只素顏上陣，甚至需要化妝成更憔悴的樣子，「我一開始不知道被化妝成怎樣，但經紀人有說我看起來很可憐，直到在廁所照鏡子才被嚇到。」

「山忌 黃衣小飛俠」將於6月6日全台上映。（編輯：龍柏安）1140528