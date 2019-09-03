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越南前8月新外資案 中國投資居首位

最新更新：2019/09/03 12:18

（中央社河內3日電）越南統計總局最新數據顯示，今年前8個月越南吸引的外資投資案共2406項，金額達91.2億美元，其中中國對越南投資金額18.7億美元居首位。

在美中貿易戰的影響下，許多中資企業最近紛紛轉向越南投資設廠，以避免被課高關稅。

越南「青年報」新聞網站引述經濟專家陳廷天（Tran Dinh Thien）指出，中資外資迅速增加，雖然對越南經濟發展帶來好處，但是也隱藏中商帶進落後技術、環境汙染以及利用在越南投資從事「洗產地」等貿易詐欺行為的風險，建議政府應提高外資案審核能力，以及制定有關外資管理的完善法律系統

根據越南統計總局統計，今年前8個月，越南吸引外資總額達226.3億美元，與去年同期相較，下降7.1%。其中，新的投資案共2406項，金額達91.2億美元；擴大投資案共908項，金額達40億美元；另有外商出資約95.1億美元，購買投資信託。

今年前8個月越南加工與製造業吸引最多外商投資，金額達157.4億美元；不動產與批發和零售領域投資金額分別為23.1億美元與11.9億美元，分居第2和第3。

今年前8個月，外商對越南河內市投資金額最多，達56.6億美元；南部胡志明市與平陽省（Binh Duong）分別以38.6億美元和19.5億美元排名第2和第3。

以新的投資案而言，今年前8個月中國對越南投資金額達18.7億美元，繼續是最大投資國。南韓與日本對越南投資金額分別為17.2億美元和11.8億美元，分居第2和第3。香港與新加坡分別為11億美元和10.3億美元，分居第4和第5。泰國與台灣分別為4.38億美元和3.74億美元，分居第6和第7。

統計顯示，今年前8月投資越南的外資到位資金達119.6億美元，年增6.3%。（編輯：馮昭）1080903

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