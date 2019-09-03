香港情勢遊客卻步 新加坡飯店住房率創14年新高

（中央社新加坡3日綜合外電報導）香港反送中抗議重創赴港遊客人數，更大大影響企業信心，遊客和商業活動紛紛轉移，使新加坡飯店住房率上升，創下2005年以來新高。

路透社報導，新加坡旅遊局（STB）昨天公布數據顯示，飯店7月平均住房率達93.8%，比去年同期的92.5%高，更創下2005年以來的最高紀錄。

數據也顯示，7月平均客房收益是近4年最高。分析師和飯店經理表示，這個趨勢是受到香港反送中事件影響。商業中心香港是新加坡的競爭對手，當地在6月中旬爆發示威抗議，且情勢越演越烈，促使許多會議舉辦場地轉移至新加坡。

新加坡最大銀行星展銀行（DBS）分析師戴瑞克．陳（Derek Tan）說：「新加坡可能受惠於香港政治餘波，從中獲得2倍利益，因為香港和新加坡有相似特點。」

他還表示，許多企業把會議舉辦場地從香港移到新加坡。

全球健康峰會（Global Wellness Summit）計劃在10月中舉行，約有600名健康和美容業代表將與會，但主辦單位最近表示，要把會議地點從香港移至新加坡。活動發言人表示，這是「為了確保行程盡可能順利」。

傑富瑞集團（Jefferies）分析師古哈（Krishna Guha）表示，香港反送中事件將成為提升新加坡飯店業業績的因素。

新加坡飯店7月平均客房收益上升至新加坡幣203.7元（約新台幣4593元），高於去年7月的200.2星幣，也是自2015年10月以來的最高紀錄。平均客房收益是飯店業的關鍵績效標準。

古哈表示，香港的騷亂會使旅客擔心夏季旅遊計畫受阻。另外，北亞旅客旅遊旺季期間新加坡飯店供應吃緊，以及新加坡幣走貶，也是有利新加坡飯店業的因素。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080903