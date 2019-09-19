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華為Mate 30號稱功能最強 顧客買不買單仍有變數

最新更新：2019/09/19 18:33

（中央社法蘭克福19日綜合外電報導）華為公司今天發表號稱全球功能最強的5G智慧型手機，但他們的機種在歐洲的命運，將取決於能否克服美國禁令，提供客戶期待的谷歌（Google）軟體。

中國電信巨擘華為今天在慕尼黑發表旗艦Mate 30系列手機，這是美國總統川普今年5月祭出禁令以來，華為首度推出新款手機。

對於最新發表的機種是否使用Google應用程式，目前仍充滿變數。

分析師指出，如果少了Google作業系統和應用程式，消費者不會想買Mate 30，除非華為能說服顧客，Mate 30的功能無人能及，且自家推出的新作業系統鴻蒙（Harmony）性能好到足以成為備案。

電信與媒體分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）表示：「這次發表將會最受矚目，儘管華為籠罩諸多疑慮，也面臨許多挑戰，但它拒絕屈服並持續向前。」

路透社報導，身為全球第2大智慧型手機製造商的華為捲入美中貿易衝突風波，分析師稱貿易戰已演變成科技冷戰。華為推估，美國發布的禁令將導致它損失100億美元（約新台幣3100億元）。

華為選在歐洲舉行新機發表會，凸顯出歐洲5億消費者對華為的重要性。受到美國禁令衝擊，即使中國消費者都在力挺華為手機，該產品的歐洲市占率仍掉了5個百分點。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1080919

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