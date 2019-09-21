法國首座阿茲海默村2020營運 生活即治療

（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）經過兩年多工程，法國第一座專為阿茲海默症患者設計的生活村將於明年春天營運。這裡不同於一般醫療機構，沒有穿白衣的醫護人員，患者可自由行動，據稱這種方式可改善症狀。

這座實驗中心位在法國西南部朗德省（Landes）達克斯市（Dax），明年春天將正式營運，預計可容納120人入住。

這座「阿茲海默村」佔地5公頃，完全以阿茲海默症患者的日常需要為設計根本，目的是讓他們在這裡如同在家裡一樣生活，期望緩和病徵。

費加洛報（Le Figaro）引述計畫發起人之一、朗德省社會互助部門前負責人拉柯斯特（Francis Lacoste）的說法表示，阿茲海默村的理念是打破一般醫療做法，「這裡看不到穿白衣的醫護人員，這是一種感覺不到醫務的治療方式，保留了私密和自主」。

報導提到，阿茲海默村的概念取自荷蘭，自2009年起，首都阿姆斯特丹郊區就有一座專門接納阿茲海默症後期患者的特殊中心，那裡有開著繁花的街道、紅磚小屋、超市、咖啡館、餐廳、劇院和理髮店，患者可以自由行動；主管單位觀察，入住幾週後，患者症狀就有改善，不需要像以前一樣那麼依賴藥物。

達克斯的阿茲海默村與荷蘭不同的是，村子據點距離市中心很近，圍著中央廣場，劃成4個不同氛圍的區域，依照患者偏好的活動把他們分配到不同區域居住。

阿茲海默村科學委員會主席達提格（Jean-François Dartigues）說，患者在村裡可以保有積極主動的生活，自己購物、自己上餐廳或看戲，生活會有樂趣，這就是一種很棒的治療形式。

依照規劃，每棟屋會有7到8人入住，由一名看護負責照料，但做飯、洗晾衣服、打掃都由住客自己來，平常可以散步、種花蒔草或到迷你農場接觸動物。

達克斯的阿茲海默村具有實驗性質，由住客支付經費，每天約60歐元（約新台幣2050元），整個村約有120名跨領域工作人員照料，另有120名志工。

村內還設有一個研究單位，將比較阿茲海默村與傳統醫療機構在治療上的差異，若證明阿茲海默村有成效，很可能依照同樣模式建造更多類似據點。

此外，阿茲海默村也可能有利於改變社會對這種病的觀感，法國目前約有90萬名阿茲海默認知障礙患者，估計明年會超過百萬人。（編輯：周永捷）1080921