南韓加徵日製氣動閥關稅 WTO裁定日本勝訴

（中央社東京1日綜合外電報導）南韓日前對日本製氣動閥不當低價販售加徵關稅，被日本告上世界貿易組織（WTO）。WTO爭端解決委員會昨天通過最終判決，認定南韓措施違反WTO協定，日本確定勝訴。

日本經濟新聞報導，雖然日本要求南韓改正關稅措施，但南韓是否回應仍是未知數。未來，日韓將針對關稅改正進入協商，如果雙方能達成共識，原則上將有最多15個月的緩衝期；如果這段期間無法獲得南韓改正關稅措施，日本就能請求WTO同意日本對南韓發動追加關稅等反制措施。

南韓政府就組裝汽車及半導體產品時使用的日本製氣動閥（pneumatic valve），主張日本不當低價販售損及南韓業者權益，並以日本不當低價出口而實施反傾銷措施，從2015年8月起加徵最多約23%的關稅。日本政府認為南韓政府措施並不公平，向WTO提訴。

另一方面，南韓政府也在9月11日針對日本嚴格管制半導體原料出口，向WTO提訴。日韓對立情況在WTO也愈見激烈。

日本放送協會（NHK）報導，爭議源於南韓政府認為在半導體工廠等所使用的日本製氣動閥，被不當低價販售，所以課徵最高的23%關稅；相當於WTO二審的上級委員會彙整報告書，做出南韓此舉違反WTO協定並要求改正的最終裁定。

這份報告書在WTO昨天舉行的一場會議上正式通過，確定日本取得實質上的勝訴。

南韓政府主張，在大部分實質爭點上無法證明有違反WTO協定情事；日本政府在會中表示，只要有一個未依規定的情況，這種關稅措施就無法被認同，南韓方面應立即撤銷措施。

南韓政府雖然表達願朝改正措施進行協商的想法，但也發言表示無法接受日本方面提出的要求，並未明確說明是否撤銷關稅或是如何改正等。

因此，未來南韓方面是否宣布因應方式將成焦點，且如果日韓政府就改正措施產生對立，可能陷入長期爭議。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1081001