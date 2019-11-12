開價653億元 韓兩大財團攜手競標韓亞航空

（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）韓國建築開發商錦湖產業今天上午宣佈，選定由HDC現代產業開發和未來資產集團組成的聯合公司（以下簡稱現代產業聯合公司）取得競標韓亞航空公司的優先議約權。

南韓聯合新聞通訊社報導，錦湖產業今天召開董事會後，對外宣布這個消息。

韓亞航公司的母公司錦湖韓亞集團因兄弟鬩牆，以及過度擴充經營，再加上董事長的強硬行徑，經營嚴重虧損，債台高築，不得不割愛所擁有的部分股份，以補貼母公司的財務虧損。

錦湖產業指出，韓亞航空投標作業已於7日結束，以愛敬集團、HDC現代產業開發、大韓航空第二大股東私募基金KCGI為首的3個企業聯合公司參與競標。

其中，HDC現代產業開發聯合公司的競標價約為2.4兆至2.5兆韓元（約合新台幣653.25億元），遠高出其餘兩個聯合公司，出線的可能性最大。

報導指出，根據錦湖產業董事會的決定，錦湖產業和現代產業聯合公司將很快進行談判。

韓亞航空這次出售的股份，包括錦湖產業持有的韓亞航空舊股6868萬8063股（持股率31%）、韓亞航空發行的新股，以及韓亞航旗下的首爾航空、釜山航空等6家子公司。

韓亞航空今年第二季負債9.6兆韓元，相對於1.5兆韓元的資產，資產負債率高達660%。韓亞航空希望新團隊挹注資金讓公司負債率降至277%，改善財務結構，恢復正常經營秩序。（編輯：高照芬）1081112