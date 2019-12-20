莫迪：印度經濟將擺脫放緩 邁向復甦走強

（中央社記者康世人新德里20日專電）正值印度今年第3季經濟創6年來單季成長率最低紀錄之際，印度總理莫迪今天指出，印度經濟將擺脫放緩，邁向復甦走強。

印度總理莫迪（Narendra Modi）應邀在印度商工聯合會（ASSOCHAM）成立百年慶祝活動致詞時指出，5、6年前印度的經濟正走向災難，他領導的政府不僅穩定印度經濟，且致力為失序的經濟帶來紀律。

新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，莫迪在致詞時也表示，中央政府隨時準備傾聽農民、勞工和產業界的聲音。此外政府的努力協助下，現在已有13家銀行再度獲利，6家銀行已脫離「即時矯正措施」（Prompt Corrective Action, PCA）的監管，政府也加快銀行整併進程。

印度官方日前的數據顯示，印度今年第3季的經濟成長僅4.5%，創下6年來的成長最緩慢紀錄。

雖然如此，莫迪才剛設定一個雄心萬丈的目標，希望印度經濟規模在2024年達到5兆美元的規模。

莫迪在致詞時也表示，政府未來幾年將耗資100兆盧比（約新台幣42兆3800萬元）進一步發展印度的基礎建設；此外，政府也下調公司稅，這與前幾屆政府相較是最低的。

因此，莫迪呼籲投資人放心對印度的長期投資。他說，即使在之前的政府任內，印度的經濟成長曾降低到3.5%，經濟也曾經歷過起伏，但印度的經濟將擺脫放緩，邁向復甦走強。

莫迪政府9月宣布把企業稅從30%降至20%，同時多次放寬對外國直接投資的限制，希望在中美貿易戰的情況下，吸引更多跨國製造業者能將公司從中國遷往印度。（編輯：陳惠珍）1081220