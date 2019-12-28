美國消費信心回升 年底買氣旺照亮經濟前景

電子商務巨擘亞馬遜26日宣布年底旺季業績破紀錄，消費者透過亞馬遜訂購數十億件商品。圖為亞馬遜在紐約曼哈頓蘇活區經營的實體店面。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年12月28日

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國消費者信心擺脫夏季低谷，4個月來逐步攀升，反映在年底消費旺季買氣上。電子商務巨擘亞馬遜與珠寶業者蒂芙尼業績傳捷報，顯示民間消費穩健，有助美國延續經濟擴張。

美國經濟擺脫金融海嘯引發的衰退後，已連續擴張10年，創史上最長紀錄，景氣何時由盛轉衰一直備受關注。在美中貿易戰等因素衝擊企業信心的情況下，占美國經濟約7成比重的消費支出能否挺住考驗，成為左右美國經濟走向的關鍵。

密西根大學每月公布的美國消費者信心指數是研判購物買氣的參考指標。今年8月，在美中貿易戰急遽升溫的背景下，這項指數從98.4驟降至89.8。此後4個月，美國民眾對經濟前景日趨樂觀，帶動指數逐步回升，12月攀上7個月高點99.3。

從零售數據觀察，消費者信心及時回升，為傳統上從11月展開的購物旺季帶來好兆頭。

追蹤線上與實體店面消費的萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse報告顯示，從11月1日至12月24日，全美零售銷售較去年同期成長3.4%。隨著網路購物蔚為風潮，線上銷售激增18.8%；百貨等實體店面即使流失客源，同期銷售仍成長1.2%。

亞馬遜（Amazon.com）昨天發布新聞稿，以「破紀錄」形容今年底旺季買氣，並表示消費者透過亞馬遜訂購數十億件商品，亞馬遜自家裝置銷量也達數千萬水準。

這份延續傳統、在耶誕節後出爐的新聞稿未揭露太多數據，投資人仍買帳，激勵亞馬遜股價昨天勁揚4.4%，創1月底以來最佳單日表現；今天早盤一度上漲1.4%，終場小漲0.06%。

蒂芙尼（Tiffany）也在昨天公布，從11月1日至12月24日，全球銷售淨額較去年同期成長1%至3%。其中，美洲地區成長2%至4%，高於全球水準。

去年此時，美股連日大跌，投資人深怕聯邦準備理事會（Fed）持續升息恐將經濟拖入衰退深淵。今年以來，全球製造業不振、美中貿易戰線拉長等利空依舊存在，但聯準會3度降息支撐經濟，美國就業成長穩健、失業率接近半世紀低點，都為民眾帶來樂觀理由。

美銀美林（BofA Merrill Lynch）首席美國經濟學家梅爾（Michelle Meyer）12月稍早指出，貿易戰削弱企業信心，但對美國就業市場影響有限。企業即使態度審慎、未積極徵才，但至少沒有裁員，這是經濟不致衰退的重要指標。

美國第3季經濟成長年率為2.1%，美銀美林預測，未來兩年，美國經濟平均成長1.7%，擴張趨緩但基本面穩健。梅爾預期，隨著就業與工資成長趨緩，美國民間消費將略微降溫，回到符合長期趨勢的水準。（編輯：馮昭）1081228