美首宗武漢肺炎確診病例出院 追蹤接觸56人

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）美國首宗新型冠狀病毒的確診病例已經出院返家，由於這名住在西雅圖的男子在上個月從武漢返回美國時，並不是直飛西雅圖國際機場，曾與他有接觸史的56人持續追蹤。

西雅圖時報（Seattle Times）網站今天報導，美國首例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診的男子獲准出院回家。

這名住在西雅圖的35歲單身男子，於11月時單獨旅行武漢，1月15日抵達西雅圖塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport），正好是美國3大機場對武漢直航班機旅客篩檢的前兩天。

由於他1月返美時，並不是從武漢直飛西雅圖，途中與他有密切接觸者累計達56例，正受到華盛頓州等相關單位持續追蹤。

這名西雅圖男子因為發燒、咳嗽，1月19日住進當地普羅維登斯醫療中心（Providence Regional Medical Center），最後確診罹患武漢肺炎，成為美國首宗武漢肺炎的確診病例。醫院的新聞稿指出，這名男子已經出院返家，健康情形好轉，但是沒有明說他是哪一天出院的。

另外，美國的衛生主管機關至今沒有公佈這名男子是搭哪個航班、從哪個機場轉機。

醫療團隊把這名男子在治療過程中，健康情形逐漸好轉的詳細記錄，發表於31日出版的新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）為了防疫，上月17日宣布，紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場和舊金山國際機場對來自武漢的旅客篩檢、量測體溫等。昨天起，又對自中國到美國的旅客實施隔離檢測。

西雅圖時報報導，普羅維登斯醫療中心發出的新聞稿指出，院方、美國疾病管制暨預防中心和當地的衛生主管機關的聯合決定，讓美國首宗新型冠狀病毒的確診病患出院回家，仍須隔離與接受監控。（編輯：高照芬）1090204