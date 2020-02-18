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107名武漢撤回馬來西亞人 隔離結束返家

最新更新：2020/02/18 18:51

（中央社記者郭朝河吉隆坡18日專電）馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德今天宣布，2月4日從中國武漢撤僑回國的107名馬來西亞人隔離期結束，他們都未感染2019年冠狀病毒疾病，今天獲准回家。

祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）今天表示，107名撤僑的第3次檢測報告今天公布，所有人檢測結果都顯示陰性，因此在森美蘭州（Negeri Sembilan）西部的汝來（Nilai）隔離中心完成隔離觀察手續後各自回家。

這裡面包括2名武漢肺炎確診患者，在隔離休養後目前已痊癒。

另外，與這批僑民一同從武漢撤僑回到馬來西亞的26名機組人員、隨行官員和使館人員，其中部分人員預料也可在今天回家。

馬來西亞武漢撤僑專機本月3日前往武漢，4日載回留在湖北省的馬來西亞公民。專機共載回133人，當中包括107名馬來西亞人，12名機組人員，8名協助和救災人員與6名馬來西亞駐北京大使館官員。

另外，2名搭乘「鑽石公主號」遊輪而確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢病毒）的馬來西亞人目前在日本治療，短期內不會回國。（編輯：郭中翰）1090218

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