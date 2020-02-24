泰國提高防疫層級 武漢肺炎列危險傳染性疾病

（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國政府今天將武漢肺炎列為危險傳染性疾病。為避免疫情擴散，官方將可以要求相關人員在發現疑似案例後，3小時內必須通報，也能強制隔離病人，甚至關閉某些場所。

泰國國家傳染病控制委員會（National Committee for the Control Infectious Diseases）今天開會，決定將武漢肺炎列為危險傳染性疾病，作為因應武漢肺炎恐大規模傳染的預防措施。武漢肺炎是泰國官方認定的第14種危險傳染性疾病。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）會後表示，宣布武漢肺炎為危險傳染性疾病，可以讓官方的防疫工作更加順暢，泰國尚未進入社區傳染的階段，不過鑑於其他國家大規模爆發疫情，可能會讓泰國的狀況更加複雜。

泰國公視（Thai PBS）報導，根據泰國的傳染病法（Infectious Diseases Act），疾病被列為傳染性疾病後，官方可以要求醫生、醫療院所負責人或是辦公場所的負責人在發現有人疑似感染武漢肺炎後，3小時內必須通報官方；官方也能強制隔離病人或是強制病人接受治療。

民族報（The Nation）指出，國家傳染病控制委員會可以強制關閉某些場所，或禁止病患和疑似病患進出某些區域。

此外，泰國教育部已經要求各級教育機關的教職員和學生若從中國、香港、日本、韓國、台灣和新加坡返回泰國，必須居家隔離14天後再到校上班上課。

到今天為止，泰國35個確診病例中，已有21人康復出院，14人仍在醫院治療。這35人中，25人是中國人，有10名泰國人。（編輯：馮昭）1090224