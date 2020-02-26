武漢肺炎義大利淪陷 英政府要求返國者自行隔離

（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）義大利成為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的歐洲國家，英國政府發出旅遊建議，要求從義大利11個封閉城鎮返國者，必須自行隔離。

義大利境內確診病例至25日飆升至229例、死亡7例，是中國以外，目前僅次於南韓確診病例數最高的國家。義大利部分城鎮目前已經封城，包括義大利北部倫巴底大區（Lombardy）10個城鎮，以及威尼托大區（Veneto）一個城鎮。

英國廣播公司（BBC）報導，義大利的感染源目前仍不明。首名病患原本據信是一名38歲男子，他曾到過科多諾（Codogno）的一所醫院。這間醫院收治一名武漢肺炎女病患，她的同事曾在1月到過中國，可能因此感染，女病患後來不治。然而，這名38歲男子的同事檢測都為陰性，搜尋感染源就此打斷。

義大利是英國人熱愛的旅遊景點，根據政府數據，英國每年大約有300萬人赴義大利，而六國橄欖球聯盟錦標賽（2020 Rugby Union Six Nations）正在羅馬舉行，蘇格蘭隊對決義大利隊可能吸引英國球迷前往觀賽。

英國政府已經發出旅遊建議，要求所有從義大利11個隔離區返國者必須居家隔離，而從比薩（Pisa）以北地區返國者若是有流感症狀，必須居家隔離14天。

英國廣播公司（BBC）報導，由於這項新命令，部分曾到過義大利度假的學童今天從學校緊急返家。

英格蘭西北部地區切希爾（Cheshire）有一所學校的29名學童與5名教職員到義大利倫巴底大區的滑雪勝地波密歐（Bormio）進行滑雪教學，學校今天封閉「徹底清潔」。

校長波樂克（Richard Pollock）在給家長的電子郵件中表示，他決定比政府建議做得更徹底，本週讓學校暫時停課，以讓病毒傳播的可能性降至最低。

目前正在威尼斯旅遊的英國遊客帕斯金斯（Stephen Paskins）接受BBC訪問時表示，街上的遊客少了很多，越來越多人和警察都戴上口罩。

他表示：「這裡唯一的交通手段就是大眾運輸工具，所以要避開人潮根本不可能。雖然觀光景點都沒開門，但大家還是照常去觀光。」

不過，英國政府的反應也被民眾批評太過緩慢。牛津一名家庭醫師菲力普斯（Milly Phillips）20日從威尼斯返國，22日出現流感症狀，但她打給國家醫療保健服務（NHS）緊急聯絡電話，卻被告知義大利「不在名單上」。

她表示：「我在NHS工作20年，這是第一次因為官僚體制感到如此挫折。」

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，現階段針對義大利的旅遊建議還沒有決定要更動，也不停飛往返義大利直航班機。

停止直航班機對於防疫似乎並不見效。他表示：「義大利早就停飛往返中國直航班機，現在卻是歐洲（疫情）最嚴重國家。」（編輯：劉學源）1090226