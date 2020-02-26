若武漢肺炎失控 澳洲擬閉校及取消運動賽事

（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲政府加緊應對新型冠狀病毒疫情可能的流行，衛生部長韓特（Greg Hunt）今天表示，萬一疫情失控，澳洲將關閉學校、取消體育活動。

一般認為，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）與野生動物有關，去年底首先於中國湖北省武漢市爆發，這種疾病症狀與流感相似，至今在中國境內造成約8萬人感染、超過2700人死亡。

目前疫情已蔓延全球約30個國家或地區，在中國以外奪走超過40條性命。

澳洲現有23起病例，當局想方設法阻止疫情擴散。

但情勢可能有變，韓特昨天與各州及各領地高階官員會面，討論疫情萬一擴散的應對計畫。

韓特對媒體表示：「若疫情在特定城市或州爆發，可能要關閉學校或改變醫院配置來因應。」

「如果疫情蔓延好幾個城市或好幾個州，到時就要依據當地需求來應對。」

當局擬定這些預防措施的同時，熱愛運動賽事的澳洲正期待全國橄欖球聯賽（National Rugby League）及澳洲足球聯賽（Australian Football League）賽季揭開序幕。

韓特說，到了萬不得已的時候，有些賽事可能會取消。

澳洲政府上週從停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪撤回170名公民，這些人返國後，在澳洲北領地接受14天隔離。韓特表示，撤離群眾中，已出現第8例冠狀病毒檢測呈陽性的病例。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1090226