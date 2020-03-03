巴西兩起武漢肺炎確診病例病毒基因不同

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）巴西衛生部今天公布最新報告，上週巴西確診的兩起武漢肺炎病例患者都曾前往義大利北部，但兩起病例的病毒基因密碼不同，顯示歐洲國家之間很可能發生社區感染。

巴西病理化驗所阿多佛魯茲（Adolfo Lutz）與聖保羅大學醫學院熱帶醫學研究所和英國牛津大學合作，今天完成巴西第2起俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例病毒基因定序，結果顯示，第2起病例的病毒基因與第1起略有不同。

根據分析，第1起病例類似在德國測序的病毒，第2起則接近在英國測序的病毒，而兩起病例的冠狀病毒都與最初在中國武漢發現的病毒株基因密碼不同。

兩起確診病例患者都在義大利北部感染病毒，但當地科學家尚未提出那裡的病毒基因測序結果，因此無法進行比較。

熱帶醫學研究所所長薩比諾（Ester Sabino）表示，病毒基因突變顯示歐洲國家之間很可能發生社區感染；如果歐洲所有患者都直接來自中國，那麼病毒的基因序列應該更像在武漢和湖北省發現的病毒。

根據報告，目前巴西仍然只有兩起武漢肺炎確診病例，433起疑似病例，其中163起在聖保羅州。兩名確診病例患者的情況穩定，繼續在家隔離。

聖保羅傳染病研究所艾米利歐李巴斯（Emilio Ribas）感染控制專家奎洛茲（Wladimir Queiroz）指出，2月初從中國撤離回巴西的僑民因曾待在爆發疫情的武漢，且散居巴西各地，所以衛生部採取集中隔離檢疫措施；自義大利返回巴西的確診病例患者情況則不同，他們都住在聖保羅市，且只有類似感冒的輕微症狀，所以在家隔離。

奎洛茲說明，並非所有感染新冠狀病毒的患者都須住院隔離，除非病情嚴重，最好避免醫院環境；能夠在家隔離，開窗通風最好。

聖保羅聯邦大學（Unifesp）醫學院教授蓓蕾（Nancy Bellei）也指出，目前全世界實際上已處於新冠狀病毒大流行的狀況，遏制病毒傳播的行動不再有意義，應加強的是疾病的診斷和預防感染。

今年巴西全國流感疫苗接種計畫將提前從3月23日起實施，目的是方便診斷冠狀病毒疾病，同時避免公共醫療體系負擔過重。

鑒於新冠狀病毒的傳播和對飛往義大利的航班需求大幅降低，南美航空公司（Latam）今天宣布停飛聖保羅市和義大利米蘭之間的航線至4月16日。（編輯：林憬屏）1090303