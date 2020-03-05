印度肺炎確診增至30例 新德里小學關閉至月底

（中央社記者康世人新德里5日專電）印度衛生與福利部今晚聲明，再新增1名有伊朗旅遊史的武漢肺炎確診病例，推升印度確診達30例。由於其中不少病例與新德里有關，新德里副市長宣布全市小學關閉至31日止。

印度新聞信託社（PTI）報導，第30例在北方省加茲阿巴德（Ghaziabad）被確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的男子，有前往伊朗的旅遊史。

印度在1月30日確診首例武漢肺炎病例後，一直維持3個在克勒拉省（Kerala）的病例，但官方3月2日公布2起新病例後，短短4天內，確診病例已增到30例，且出現社區傳播病例。

在過去4天新增病例中，有7個病例與新德里有地緣關係，而16名確診感染武漢肺炎的義大利觀光客，也曾經從新德里前往其他地方旅遊，讓新德里民眾相當恐慌，甚至開始搶購口罩、洗手液及消毒水。

為緩和大眾憂慮及預留時間做好防疫檢查，新德里市副巿長西索迪亞（Manish Sisodia）傍晚推文宣布，為防止武漢肺炎在孩子們間傳播，新德里所有的公私立小學立即關閉，直到31日為止，以預防疫情擴散。

印度衛生與福利部今天上午聲明，印度第29例確診武漢肺炎病例是印度最大線上支付公司Paytm在德里衛星城市古爾岡辦公室1名員工，這名員工剛從義大利度假後返國。

此外，有1名16歲的印度少女在杜拜被檢測出武漢肺炎病毒呈陽性反應。

泰倫加納省（Telangana）政府則宣布，兩名疑似武漢肺炎病例經檢測後呈陰性，檢體正送往普恩（Pune）的印度國家病毒研究所（National Institute of Virology）進一步確認。但當地仍有20個曾與確診病例接觸過的疑似病例，樣本正在檢驗中。

繼印度總理莫迪及內政部長夏哈（Amit Shah）以防疫為由，4日宣布將不參加即將到來的荷麗節（Holi）慶祝活動後，印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）今天也宣布，作為預防措施，總統府（Rashtrapati Bhavan）將不會舉辦傳統的荷麗節聚會。

印度外交部則宣布，原訂3月在布魯塞爾舉行的印度與歐盟高峰會（India-EU Summit）因武漢肺炎情將重新安排。印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）說，鑑於武漢肺炎疫情爆發及衛生當局的建議，印度與歐盟決定重新安排總理莫迪訪問布魯塞爾。（編輯：韋樞）1090305