泰國新增7起武漢肺炎病例 知名演員也染病

（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）泰國今天宣布新增7起武漢肺炎確診病例。其中一人是泰國知名男演員和歌手，他昨天已先在社群媒體上揭露自己染病，要和他有接觸的人採取預防措施。泰國累計82起確診病例。

泰國公衛部常務次長蘇坤（Sukhum Kanchanapimai）今天在記者會中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增7起病例。

這7起包括一名63歲泰國女子，她是之前公布過的11人群聚感染中其中一人的母親；一名從日本返泰的57歲泰國女子，她返泰後傳染給30歲的女兒、33歲的女婿和4歲的孫女；一名從日本返泰的20歲女學生；還有一名41歲的泰國男演員，他接觸過超過100人。

雖然公共衛生部沒有揭露男演員的身分，不過41歲的泰英混血演員和歌手馬修狄恩（Matthew Deane Chanthavanij）昨天下午在Instagram上發文表示自己感染了2019冠狀病毒疾病，他發文是要告訴大家他染病了，特別是過去幾天和他有密切接觸的人。

馬修狄恩經營的泰拳健身房昨天歇業一天進行消毒；他曾經工作的電視台第三台（Channel 3）大樓的其中一個樓層關閉2週，一樣進行全面消毒，和馬修狄恩接觸過的工作人員全部回家隔離14天。

到今天為止，泰國共有82例2019冠狀病毒疾病確診病例，1人死亡，35人康復出院，46人住院治療中。（編輯：馮昭）1090314