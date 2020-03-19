病理學專家也不敵武漢肺炎 華盛頓大學教授病逝

美國華盛頓大學醫學院宣布，病理學教授史瓦茲已因武漢肺炎身亡。（圖取自美國華盛頓大學病理學系網頁epi.washington.edu）

（中央社西雅圖18日綜合外電報導）美國華盛頓大學醫學院在推特宣布，研究人員、頗負盛名的病理學教授史瓦茲（Stephen Schwartz），已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）身亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據華盛頓大學醫學院網站簡介，史瓦茲博士自1984年起在病理學系任教，專門研究血管生物學。

華盛頓大學醫學院病理學系發文說：「他在我們的系所、大學與科學界留下永垂不朽的印記，將受到眾人緬懷。」

根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）保存的研究報告，史瓦茲曾共同撰寫數十篇關於心血管與癌症主題的研究。他是在1973年在華盛頓大學取得博士學位。

美聯社報導，華盛頓大學發言人杜諾惠（Brian Donohue）在電子郵件中說，目前還不清楚史瓦茲染病的途徑與時間。發言人表示，史瓦茲沒有跟患者合作研究，不是在工作時感染到病毒。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的追蹤數據，美國確診病例破9000起，死亡總數逾百人。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090319