更多編輯台推薦新聞：
13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路
生活

13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

病理學專家也不敵武漢肺炎 華盛頓大學教授病逝

最新更新：2020/03/19 10:22
美國華盛頓大學醫學院宣布，病理學教授史瓦茲已因武漢肺炎身亡。（圖取自美國華盛頓大學病理學系網頁epi.washington.edu）
美國華盛頓大學醫學院宣布，病理學教授史瓦茲已因武漢肺炎身亡。（圖取自美國華盛頓大學病理學系網頁epi.washington.edu）

（中央社西雅圖18日綜合外電報導）美國華盛頓大學醫學院在推特宣布，研究人員、頗負盛名的病理學教授史瓦茲（Stephen Schwartz），已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）身亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據華盛頓大學醫學院網站簡介，史瓦茲博士自1984年起在病理學系任教，專門研究血管生物學。

華盛頓大學醫學院病理學系發文說：「他在我們的系所、大學與科學界留下永垂不朽的印記，將受到眾人緬懷。」

根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）保存的研究報告，史瓦茲曾共同撰寫數十篇關於心血管與癌症主題的研究。他是在1973年在華盛頓大學取得博士學位。

美聯社報導，華盛頓大學發言人杜諾惠（Brian Donohue）在電子郵件中說，目前還不清楚史瓦茲染病的途徑與時間。發言人表示，史瓦茲沒有跟患者合作研究，不是在工作時感染到病毒。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的追蹤數據，美國確診病例破9000起，死亡總數逾百人。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報