IMF：疫情影響雖嚴重 全球經濟仍能度過衝擊

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）高階官員穆萊森（Martin Muehleisen）今天表示，武漢肺炎全球大流行的影響將「相當嚴重」，但長期擴張成長和高就業率代表全球經濟應能度過當前衝擊。

IMF的戰略政策及審查部門負責人穆萊森透過播客（podcast）表示，各國政府主要目標應放在遏止病毒傳播，使人們有信心認為經濟衝擊將是暫時的。

穆萊森說，各國銀行和政府已採取前所未有措施，挹注市場流動性，讓市場保持正常運作，但或許「會需要採取更多措施」，且國際間應協調這些舉措以增強效果。

他指出，因應這場危機的衛生措施能夠越有組織性、協調性越強，信心恢復的速度可能就越快。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球已有超過25萬人確診感染，並造成1萬多人喪命，各國為遏止疫情所採取的措施，已對全球供需面造成嚴重衝擊，並波及金融業。

穆萊森強調，跟2008年全球金融危機前相比，現在的金融機構更具韌性，穩健經濟成長及高就業率應能給予些許緩衝，IMF也正努力透過零利率、低利率貸款和補助來因應危機，並準備幫新興市場應對資本迅速外流。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1090321