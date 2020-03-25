英國跨領域團隊研發呼吸器 快速生產協助抗疫

牛津大學與倫敦國王學院的跨領域團隊聯合研發可快速部署與生產的呼吸器，圖左為牛津大學教授法麥瑞。（詹博翔提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年3月25日

（中央社記者戴雅真倫敦24日專電）英國受武漢肺炎衝擊，對呼吸器需求提高，牛津大學與倫敦國王學院的跨領域團隊聯合研發可快速部署與生產的呼吸器，目前進入臨床測試階段。

這支由工程師、麻醉醫生和外科醫生組建的跨科學團隊由牛津大學的法麥瑞（Andrew Farmery）、湯普森（Mark Thompson）、皮塔（Alfonso Castrejon-Pita）和倫敦國王學院的佛曼帝（Federico Formenti）等人領導，目標在於開發能夠滿足安全性和穩定性需求，且能夠使用現成零部件的呼吸設備生產模式，提高英國呼吸器產能。

牛津大學工程學院和瓦德漢學院（Wadham）教授湯普森表示：「非常時期需要非常的應對措施。我們組建了一支優秀的團隊，有著無窮的創造力和傑出技術水準，利用豐富經驗將現有的研究成果，轉化為能夠在醫學上使用的設備。」

團隊正在製造並測試一款能夠在具有設備的大學，以及中小型企業生產的新型呼吸器原型機，旨在解決英國在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊下對呼吸器的龐大需求。

團隊表示，通過開發一款能夠滿足安全性和穩定性需求，且符合當地法律法規的開源性設計，將能透過分散生產，實現巨大的產能潛力。在政府監管和市場競爭下，將得以開發出更優良的模型，大學、中小型企業和工廠便能使用現有設備生產，在當地醫療機構組裝，也能夠根據當地需求調整產能，從而減輕國家醫療保健服務（NHS）分配醫療資源的壓力。

牛津大學納菲爾德臨床神經科學學院和瓦德漢學院教授法麥瑞表示：「醫學設備開發通常需要若干年，是非常龐大的項目。但我們設計這款簡單而可靠的呼吸設備，能夠滿足疫情期間極危病患的需求。得益於專家的合作，設計的開源性和快速的審批流程，很高興能夠對這次疫情做出如此迅速的舉措。」

倫敦國王學院教授佛曼帝表示：「不僅針對這次全球性傳染病疫情，我們也要和那些尚未擁有現成呼吸器資源的國家分享經驗，並不斷改進這款相對低價的技術。」

來自台灣的牛津大學醫學工程學院博士詹博翔在這個項目（OxVent）協助機械設計，3D模型與列印。他的研究領域包括生物力學、骨動力學、步態分析、3D列印與模型，曾任牛津大學機器人與3D列印社團社長。

詹博翔表示：「得益於3D列印技術，我們縮短原型機製造和測試的時間。且3D打印的零部件能夠實現分散式製造，在全球範圍內快速生產，將幫助醫療資源短缺的國家。我們正在日以繼夜地開發，希望能在武漢肺炎疫情中作出貢獻。」（編輯：王永志）1090325