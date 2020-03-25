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因應武漢肺炎疫情 英國會擬休會至少4週

最新更新：2020/03/25 17:19

（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國國會可能從今天開始休會至少4週，這是政府因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的防疫工作一環。另外，已有近16萬人自願協助英國當局對抗疫情危機。

路透社報導，英國國會原定從31日起展開為期3週的復活節假期，但根據今天的下議院議事錄，英國下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）提出動議，要求提早一週開始休會，直到4月21日為止。

提出這項動議的原因是各界越來越擔心，政治人物和相關職員若繼續在國會工作，將置身於風險當中。

數名消息人士也告訴英國廣播公司（BBC），英國國會今晚將開始休會。

另外，ITV新聞（ITV News）報導，英國當局稍早號召25萬名志願者協助國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）和易受武漢肺炎危機衝擊的民眾，消息釋出幾小時後，就有超過15萬8000人登記報名欲協助NHS因應疫情。

英國昨天通報新增87起武漢肺炎死亡病例，創下單日新高紀錄，目前全國累計422人不治，確診數突破8000例。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090325

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