土耳其武漢肺炎新增1704例 累計108死7402確診

（中央社記者何宏儒安卡拉28日專電）土耳其今天通報1704起武漢肺炎病例、16人不治，使得累計確診病例來到7402例、死亡108例。

衛生部晚間在官網公布數據顯示，過去24小時對7641名疑似病例進行檢測，其中1704人對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性。衛生部目前共已檢測5萬5464例。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天宣布限制城際移動，出省須經省長許可。這是土耳其截至目前因武漢肺炎防疫而對人民行動自由所做的最大限制。同時，所有國際航班無限期全面停飛。

他並宣布民間企業和公家機關都實施彈性工時、乘客搭巴士不可相鄰而坐，並要求各省省長在包括伊斯坦堡、安卡拉等30座大城巿，嚴格落實所有防疫措施。

內政部長索魯（Suleyman Soylu）今天表示，全國大眾運輸工具使用率驟降90%。他並表示，當局在省界對出省車輛上所有人員量測體溫，若有人出現發燒、咳嗽症狀，將對全車每一個人進行隔離。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）執行長艾克希（Bilal Eksi）指出，國內航班目前僅維持從安卡拉和伊斯坦堡飛往特定大城的航班，且乘客須提供省長辦公室核發的許可，「國內航班班表於當天公告」。

另外，城際火車今天起已全面停駛。

官方公報昨天公告交通與基礎建設部長圖爾汗（Mehmet Cahit Turhan）遭到撤換。防疫當頭，艾爾段於對人民行動和大眾運輸做出限制之際，撤換部長卻未說明原因，引發揣測。（編輯：劉學源）1090329