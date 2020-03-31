個人醫療設備短缺 印度動員廠商加大採購生產

（中央社記者康世人新德里31日專電）由於品質不佳，印度航空業人員抱怨，手套等個人防護設備使用期短，可能引發防疫漏洞與個人防護設備短缺危機，印度政府已邀數百家廠商確保供應620萬套個人防護設備。

由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐，印度政府發出聲明表示，為滿足口罩、手套、防護衣等個人防護裝備，還有通風設備的需求，工廠正日以繼夜加班趕工生產，軍械廠也試圖為醫護人員生產個人防護裝備，國營巴拉特電子公司（Bharat Electronics）很快會開始生產呼吸器。

不過，印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度國營印度航空公司飛行員組織的印度航空飛行員工會（Indian Pilots Guild）主席班薩爾（Rajiv Bans al）致函民航部長浦立（Hardeep Singh Puri）和印度航空董事長，抱怨個人防護設備品質不佳，鞋套在幾分鐘內就失效，手套數小時內失效，讓機組人員在飛往其他國家接回滯留當地印度人時，陷入染病風險。

除個人防護設備品質不佳外，印度更嚴重的是個人防護設備數量短缺。根據印度投資局文件，印度需要620萬套個人防護設備，已邀數百家廠商確保能迅速供應。

新德里電視台（NDTV）引述印度衛生與家庭福利部旗下國營企業HLL Lifecare於28日答覆西南鐵路公司（South Western Railways）的信函，對西南鐵路公司要求採購安全防護衣、口罩、手套和護目鏡等共1.3萬套個人防護設備提出報價單，但因市面醫療材料短缺、各政府機構的巨大需求，及受政府實施全國封鎖影響，最短的交貨期需要25到30個工作天。

印度衛生與家庭福利部今天也發出聲明說，截至目前為止，政府已採購6萬套防護衣，全印度約有40萬套個人防護設備，已向廠商下單採購600萬套個人防護設備，一半由印度國內廠商生產，另一半由外交部協調從新加坡和韓國下單採購，但聲明沒有提到海外採購何時交貨。

此外，聲明指出，印度各醫院有119.5萬個N95口罩庫存，印度國內目前有兩家廠商每天可供應5萬個口罩，正在提高產能，希望在下週起每天生產10萬個口罩。

對印度中央和各省對個人防護設備到底有多少需求，並沒有完整的統計數據。NDTV報導說，僅坦米爾那都省（Tamil Nadu）表示，已下單採購250萬個N95口罩。

根據HLL Lifecare公司上傳到官網的印度國內招標文件顯示，印度政府已下單採購200萬件防護衣、200萬個防護眼鏡、500萬個N95口罩、4000萬個三層式外科手術口罩、400萬雙手套和100萬瓶消毒洗手液。(編輯：韋樞)1090331